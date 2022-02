Tampereen lukiot kiinnostavat nyt ympäri Suomen – Noin 40 prosenttia opiskelijoista tulee kaupungin ulkopuolelta: ”Kova tunku on”

Tampereen kaupungin lukioihin lisätään tänä vuonna noin 90 uutta aloituspaikkaa. Kiinnostus kaupungin lukioita kohtaan kasvaa jatkuvasti samalla, kun alin keskiarvoraja on kasvanut vuosi vuodelta.

Tampereen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita kiinnostavat erityisesti Tammerkosken lukio, Hatanpään lukio sekä Sammon keskuslukio. Niissä kaikissa on erityispainotus.

Yhteishaku näkyy kasvaneina aloituspaikkamäärinä Tampereen lukioissa. Tampereen kaupungin vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen sanoo, että aloituspaikkoja lisätään yhteensä noin 90. Jokaiseen kaupungin lukioon tulee viisi aloituspaikkaa lisää. Teknilliseen lukioon tulee lisäksi 30, Sammon keskuslukion urheilulinjalle 20 ja yleislinjalle viisi aloituspaikkaa.

Taustalla on Tampereen lukioiden jatkuvasti kasvava suosio, joka on myös vuosittain nostanut niin sanottua keskiarvorajaa. Pääsääntöisesti lukioihin haetaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Alin keskiarvoraja Tampereen kaupungin lukioissa oli viime vuonna 7,82.

Mikä? Yhteishaku alkaa Lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa. Yhteishaku syksyllä 2022 alkaviin ylioppilastutkintoon valmentaviin koulutuksiin on 22.2.–22.3.2022. Yhteishaussa voi hakea myös esimerkiksi ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Yhteishaussa käytetään sähköistä Opintopolku-järjestelmää. Oppivelvollisuus jatkuu nykyisin 18-vuotiaaksi saakka. Kaikkien tänä keväänä perusopetuksen päättävien alle 18-vuotiaiden tulee hakeutua jatko-opintoihin ennen 9. luokan päättymistä.

Kova tunku on myös kaupungin ulkopuolelta. Hänninen sanoo, että kaupungin lukioissa aloittavista opiskelevista 40 prosenttia tulee muualta. Valtaosa heistä on kaupunkiseudulta, mutta lukioihin tullaan myös kauempaa. Tammerkosken lukion rehtorina yli 20 vuotta työskennellyt Hännikäinen sanoo, että opiskelijoita on vuosien saatossa ollut Hangosta Utsjoelle.

Kiinnostusta Tampereen lukioita kohtaan lisäävät erityisesti lukioiden erityispainotukset, joita ovat esimerkiksi urheilu Sammon keskuslukiossa, kuvataide ja design Tammerkosken lukiossa, musiikki Hatanpään lukiossa ja kansainvälinen IB-linja (International Baccalaureate) Lyseon lukiossa.

Päättäjät havahtuivat

Hännikäinen kertoo, että aloituspaikkamäärien kasvattaminen on seurausta poliittisesta päätöksenteosta, jossa lukiopaikkapula sekä kasvanut alin keskiarvo on laitettu merkille. Se, millaiset vaikutukset paikkamäärän kasvattamisella on esimerkiksi keskiarvorajaan, jää kuitenkin nähtäväksi.

Tampereella aloituspaikkamäärää ei enää juurikaan pystytä helposti kasvattamaan. Hännikäisen mukaan vuonna 2023 on mahdollista, että paikkoja voisi olla noin 30 enemmän. ”Mikäli aloituspaikkoja halutaan tätä enemmän, vaatii se tilojen osalta keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa.”

Tilanne voi olla väistämättä edessä, sillä Tampereen kaupunkiseutu kasvaa koko ajan. Hännikäinen sanoo, että tämä otetaan huomioon, kun kaupunki päivittää palveluverkkosuunnitelman tämän vuoden aikana.

Tunkua myös muualle

Tampere ei ole hankalassa tilanteessa yksin. Hännikäinen kertoo, että vastaava tilapulma, jolla on vaikutuksia myös aloituspaikkojen määriin, on myös pääkaupunkiseudulla sekä Turun seudulla.

Tampereen seudulla ongelmana on, että myös uusimmat ja rakenteilla olevat lukiot saattavat olla lähtökohtaisesti liian pieniä. Hännikäinen sanoo, että tästä uusin esimerkki on Nokian uusi lukio. Ahdasta on myös alle kymmenen vuotta sitten valmistuneessa Ylöjärven lukiossa, joka kaipaa lisätilaa nopeasti.

Syy alimitoitetuille koulurakennuksille on Hännikäisen mukaan raha. Koulutilojen rakentaminen on kallista.

Hännikäinen ei ratkaisisi ongelmaa etäopetusta lisäämällä, vaikka hän pitääkin yksittäisiä verkkokursseja ja osittaista verkko-oppimista mahdollisuutena esimerkiksi urheilijoille, jotka ovat mahdollisesti paljon pois kotiympyröistä. ”Se on hyvä lisä täydentämään opintoja, mutta lähiopetusta en lähtisi korvaamaan.”