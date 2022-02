Jäällä kannattaa nyt liikkua varovasti: ”Lauha keli saa nopeasti aikaan muutoksia” – Loppuviikosta Pirkanmaalla pakastaa taas

Näsijärven jään paksuus on hieman pienentynyt tammikuusta. Edellisissä mittauksissa useilla järvillä tehtiin havaintoja uveavannoista. Loppuviikosta on luvassa jälleen hyviä säitä jäällä liikkumiseen, sillä perjantaina pakastaa.

Aamulehti

Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Merja Pulkkanen kannustaa jäillä liikkuvia nyt varovaisuuteen. ”Suojasää on voinut vaikuttaa Tampereen seudulla siten, että jääpeite alkaa ohentua. Lauha keli saa nopeasti aikaan muutoksia.”

Edelliset jäänpaksuusmittaukset on tehty 10. helmikuuta. Silloin Näsijärven jään paksuus oli 40 senttimetriä, josta teräsjäätä oli 36 senttimetriä. Siten ei vielä tarkalleen tiedetä, miten plussakelit ovat vaikuttaneet jäähän. Viime mittauksissa selvisi, että jään paksuus on pienentynyt pari senttimetriä tammikuusta.

Viime mittauksissa useilta järviltä tehtiin Pulkkasen mukaan myös havaintoja uveavannoista. Sellainen syntyy, kun lumi painaa jäätä alaspäin ja jää murtuu, mikä nostaa veden ylöspäin. ”Jäähän muodostuneista rei’istä ja railoista alkaa tihkua vettä jään päälle, mikä laajentaa avantoa. Virtauspaikoissa jää voi olla ohuempaa kuin ympärillä.”

Tilastojen valossa jäitä riittää kuitenkin vielä parin kuukauden ajaksi. Pulkkasen mukaan 2000-luvulla Näsijärven jäiden lähtö on tapahtunut keskimäärin huhtikuun lopussa, 26.4. Aikaisimmillaan jäät ovat lähteneet jo huhtikuun alussa. ”Tilannetta täytyy seurata. Kevään säiden mukaan mennään.”

Lue lisää: Näsijärvi on nyt jäässä – jääpeite saapui selvästi tavallista aikaisemmin

Hyviä ulkoilukelejä luvassa

Pyhäjärven jäässä voi sen sijaan olla jo isojakin aukkoja, sillä siellä on isommat virtaukset, muistuttaa Hiking Travelin Pekka Tyllilä. ”Virtaukset eivät noudata luonnonlakeja vaan riippuvat siitä, millaisilla kuutiomäärillä ajetaan Tampereen voimalaitoksia.”

”Pyhäjärven jää on aina vaarallinen”, lisää Tyllilä.

Tyllilä myös muistuttaa, että luistelu on mahdollista auratuilla radoilla niin kauan, kun ratoja ylläpidetään työkoneilla. Tyllilällä on muitakin hyviä uutisia luisteluharrastajille: ulkoilukelit paranevat kaikelle jäällä liikkumiselle, kun perjantaina jälleen pakastaa.

”Tällä hetkellä on huono ulkoilukeli jäällä, koska lumen alla on vettä. Joissain paikoissa vettä on paksusti, joissain vähemmän. Suojassa lumi painautuu kasaan ja pakkasella jäätyy, joten ulkoilukeli paranee.”