Sohjo ja vesikertymät työllistävät Tampereen kunnossapitoa edelleen – myös pelastuslaitokselle satelee soittoja: ”Emme kerta kaikkiaan voi niille mitään”

Vesikertymiä on saatu tiistain jälkeen vähennettyä isoilla teillä. Tampereen kaupungin mittakaavassa suurin ongelma on edelleen sohjo.

Sulaneen lumen aiheuttama sohjo ja vesilammikoiden kertyminen ovat hieman helpottaneet Tampereen seudulla, mutta aiheuttavat edelleen päänvaivaa paitsi kunnossapidolle myös pelastuslaitokselle.

”Työt ovat käynnissä. Olin juuri valvontakierroksella, ja tilanne on paranemaan päin koko ajan. Yötä myöten on poistettu sohjoa. Tilanne on ollut vaikea”, sanoo Tampereen Infra oy:n työpäällikkö Antti Sorvali.

Federleynkadun ja Niemenkylänkujan risteyksessä on suuri vesilätäkkö.

Ilmatieteen laitos on antanut Pirkanmaalle keskiviikolle varoituksen huonosta ajokelistä ja liukkaista jalankulkukäytävistä. Sorvali kertoo, että tarpeen vaatiessa etenkin jalankulku- ja pyöräilyväylillä tehdään myös liukkauden torjuntaa.

Tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Jori Hildén kertoo, että tienreunapenkkoja on käyty tiistaina puhkomassa, ja tilanne on tänään parempi kuin eilen. ”Pahimmat lätäköt on saatu pois. Aamupäivä on tänään sateeton, tie ehtii hieman kuivahtaa.”

Tiistai-iltana tilanne oli vielä eri. ”Eilen, kun menin kotiin illalla puoli seitsemän aikaan, vettä oli todella paljon 9-tiellä. Eilen tänne soitettiin, että vettä siellä ja vettä täällä. Nyt tilanne on rauhoittunut tälle päivälle.”

Tampereen messu- ja urheilukeskuksen kohdalla on edelleen Hildénin mukaan varoituskyltti ja vaaranmerkki vesilammikosta. ”Se on vanha kohta ja tiedossa meillä ja urakoitsijoillakin. Ihmisten täytyy ymmärtää, että varoitukset on, ja vastuu on ratin ja penkin välissä.”

Vesikertymät ehtivät hieman kuihtua keskiviikkona aamupäivällä, mutta jo iltapäiväksi ennustetaan uutta lumi- ja räntäsadetta.

Jatkuvasti soittoja

Tieliikennekeskuksen lisäksi myös pelastuslaitoksen ja Tampereen Infran puhelimet ovat käyneet kuumina. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Tiia Turunen kertoo, että kertynyt vesi ei niinkään ole aiheuttanut liikenneonnettomuuksia, mutta se on aiheuttanut paljon ilmoituksia.

”On soitettu hätäkeskukseen ja ilmoitettu, että alikuluissa ja muissa on kertynyt kovasti vettä. Käytännössä me emme pysty tekemään niille pelastuslaitoksen toimesta mitään, mutta ilmoittelemme asiaan kuuluville tahoille niistä sitten eteenpäin.”

Pelastuslaitos joutuu kuitenkin aina käymään paikan päällä, joten ilmoitukset tavallaan työllistävät turhaan. ”Jos on kyse tieliikenteestä tai jalankulkukäytävistä, me emme kerta kaikkiaan voi niille mitään, että turhiahan ne ovat. Käymme katsomassa tilanteen ja toteamme, että emme me voi tehdä asialle mitään.”

Vaikka sohjokasat ja vesikertymät ovat hieman vähentyneet eiliseltä, puhelinsoittojen määrä on pysynyt Antti Sorvalin mukaan samana. ”Se ei ole rauhoittunut tämän päivän perusteella. Ymmärrän kyllä, että tilanne on ärsyttävä ja vaivaa monia, palautetta kyllä tulee koko ajan. Parhaamme yritämme koko ajan näillä rajallisilla resursseilla, mitä meille on annettu.”

Lisää räntää

Keskiviikkoiltapäivälle on ennustettu jälleen räntäsadetta, joten tilanne ei kuitenkaan ole pysyvästi helpottumassa. ”Kaikki mitä taivaalta tulee tällä hetkellä on huono asia.”

Plussakelit myös jatkavat lumikasojen sulattamista, mikä aiheuttaa jälleen vesilätäkköjä. Sohjot ovat kuitenkin edelleen kaupungin mittakaavassa isoin ongelma. ”Tietyillä alueilla alkaa olla hyvä tilanne, mutta jatketaan töitä.”