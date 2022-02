Tampereella tutkittiin 27 järven vedenlaatu – Moni sopii hyvin virkistyskäyttöön, mutta neljä on rehevöityneitä

Virkistysarvoltaan parhaat järvet ovat usein kirkasvetisiä. Erinomaisesti virkistyskäyttöön sopivalla Kaukajärvellä näkösyvyyttä on talvella jopa kahdeksan metriä.

Särkijärvi on yksi virkistyskäytöltään erinomaiseksi arvioiduista järvistä Tampereella. Kuva on vuodelta 1990, ajalta ennen Särkijärven siltaa ja Vuoreksen rakentamista.

Aamulehti

Tampereella on useita hyvin virkistyskäyttöön sopivia järviä. Vuonna 2021 tutkittiin kaikkiaan 27 järven vedenlaatua. Niistä virkistyskäyttöön vedenlaadultaan parhaiten sopivat Kaukajärvi, Särkijärvi, Lahdesjärvi, Hervantajärvi ja Tohloppi. Teisko-Aitolahden suunnalta erinomaisia järviä virkistysarvoltaan ovat kirkasvetiset Paalijärvi ja Kurjenjärvi.

Tampereen järvitutkimukset 2021 -raportin mukaan Näsijärven Olkahistenlahti sopii virkistyskäyttöön hyvin ja Ryydynpohjanlahti melko hyvin. Pyhäjärven Härmälänranta on virkistysarvoltaan erinomainen.

Hervantajärveen kohdistuu paljon virkistyskäyttöpainetta.

Virkistysarvoltaan huonoksi on luokiteltu Niihamanjärvi, jonka tilanne on heikoin voimakkaiden leväkukintojen aikaan ja talvella vesimassan ollessa hapeton.

Vs. ympäristötarkastaja Hanna Kolari Tampereen kaupungilta kertoo, että virkistysarvoon vaikuttavat esimerkiksi veden humuspitoisuus, hygieeninen puhtaus, rehevyys ja happiarvot.

Mikä Vedenlaadun seuranta Vuonna 2021 tutkittiin vedenlaatua 27 järvellä. Tutkitut järvet ovat Ahvenisjärvi, Alasjärvi, Halimasjärvi, Hervantajärvi, Iidesjärvi, Kaukajärvi, Lahdesjärvi, Makkarajärvi, Särkijärvi, Näsijärven Olkahistenlahti ja Ryydynpohjanlahti, Likolammi, Niihamanjärvi, Peltolammi, Tohloppi, Ukaanjärvi, Vaakkolammi, Velaatanjärvi, Kalliojärvi, Kurjenjärvi, Paalijärvi sekä Vaavunjärvi. Säännöllisesti seurataan 64 järven ja lammen vedenlaatua. Tampereen alueella on 160 yli hehtaarin kokoista järveä ja lampea.

Kirkasvetisyys yhdistää

Tampereen järvitutkimus 2021 -raportin mukaan virkistysarvoltaan parhaita järviä yhdistää usein kirkasvetisyys. Hyvästä laadusta kertovat myös esimerkiksi hyvä happitilanne ja alhainen humuspitoisuus.

Erinomaisesti virkistyskäyttöön sopivalla Kaukajärvellä näkösyvyyttä on talvella jopa kahdeksan metriä. Särkijärvellä näkösyvyys voi olla yli viisi metriä.

Kaukajärveä kuvaillaan kirkkaaksi. Vuonna 2020 tammikuussa jäätynyt, lumeton järvi tarjosi erinomaiset luisteluolosuhteet. Luistelemassa olivat tuolloin Miika ja Silja Tammi.

Lahdesjärveä luonnehditaan melko luonnontilaiseksi, mutta sen virkistyskäytön arvioidaan kasvavan. Hervantajärveen kohdistuu puolestaan suuri virkistyskäytön paine.

Vaikka Tohloppi-järveä kuvataan virkistysarvoltaan erinomaiseksi, viime vuonna järvessä on todettu happivajetta.

Rehevöityneitä hoidetaan

Tutkimuksen mukaan voimakkaimmin rehevöityneitä järviä ovat Sorsalampi, Iidesjärvi, Ahvenisjärvi ja Likolammi. Rehevöityneitä järviä on kunnostettu. Esimerkiksi Iidesjärvellä on tehty hoitokalastusta ja järveä on hapetettu. Ahvenisjärvelle ja Sorsalammelle on tehty kemikaalikäsittely.

Tutkimuksen mukaan Halimasjärven vedenlaatu on välttävä. Vedenlaadussa näkyvät soiden valumisvedet mutta myös Ojala-Lamminrahkan rakentaminen.

Sorsalampea ei arvioida tutkimuksen mukaan perinteisesti.

Yleisesti kantakaupungin järviä kuormittavat muun muassa katujen suolaus ja asutuksen hulevedet. Maaseutualueella järviä rasittaa pelloilta tuleva kuormitus sekä haja-asutuksen jätevedet.

Tampereen Vesitutkimukset tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen KVVY Tutkimus Oy Tampereen kaupungin tilauksesta. Pyhä- ja Näsijärven tilaa seuraa Pirkanmaan ely-keskus.