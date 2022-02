Iivo Niskasen kultahiihto sai kaupungin verkkoyhteydet tukkoon – Nyt Tampere estää Yle Areenan katselun toimipisteissään

Tampereen kaupungilla on noin 14 000 työntekijää. Pekingin olympialaisten katsominen verkossa on estetty ainakin tiistaina ja keskiviikkona.

Tampereen kaupunki on estänyt Yle Areenan katsomisen kaupungin verkossa. Syynä päätökseen on se, että kaupungin tietoliikenneyhteyksien käyttö kasvoi noin kaksinkertaiseksi perjantaina, kun Iivo Niskanen voitti kultaa miesten perinteisen 15 kilometrin hiihdossa.

Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Jarkko Oksala on lähettänyt henkilöstölle viestin, jossa kerrotaan, että Yle Areena on poissa käytöstä tiistaina 15. helmikuuta ja keskiviikkona 16. helmikuuta kello 8–16.

Kuinka pahasti kaupungin verkko ruuhkautui perjantaina?

”Meillä on systemaattinen ja tiukka seuranta it-ympäristöömme. Haluamme toimia ennakoivasti, jotta kaikki työnteko onnistuu”, Oksala sanoo.

”Tilanne johti siihen, että pitää ottaa rajoitustoimenpide ennakoivasti käyttöön seuraavissa hetkissä, kun kisat kiinnostaa. Haluamme varmistaa, että arki työntekemisessä sujuu, vaikka on valtavan hienoa että tällaiset kisat on ja suomalaiset pärjäävät.”

Tiistaina olympialaisissa suomalaisittain kiinnostivat ainakin Ilkka Herolan otteet yhdistetyssä. Keskiviikkona kiinnostusta herättävät ainakin maastohiihdon naisten ja miesten sprinttiviestit. Leijonien puolivälieräottelu jääkiekossa ei näy Yle Areenasta, koska Discoverylla on Pekingin kisoissa yksinoikeus jääkiekkoon sekä naisten että miesten turnauksen osalta.

Aikaisemmin ainakin Oulun kaupunki on vastaavalla tavalla estänyt olympialaisten katsomisen verkosta. Ilta-Sanomien mukaan Oulussa ei voinut perjantaina seurata Iivo Niskasen kultahiihtoa Yle Areenasta. Kaupunki vetosi päätöksessään verkon liikakuormitukseen.

Iivo Niskanen voitti perjantaina 11. helmikuuta kultaa miesten perinteisen 15 kilometrin hiihdossa, mikä kiinnosti suuresti myös Tampereen kaupungin työntekijöitä ja nosti kaupungin tietoliikenneyhteyksien käytön noin kaksinkertaiseksi.

Mitä ovat ne kriittiset palvelut tai työt, jotka eivät saa hidastua verkon kuormituksen takia?

”Meillä on paljon digitaalisia ratkaisuja käytössä läpi kaupungin. Tietohallinnon näkökulmasta ne ovat kaikki tärkeitä toimintoja, joiden jatkuvuutta tässä turvataan.”

Onko kaupungin toimipisteissä joitain paikkoja, joissa olympialaisia voi katsoa?

”Minun tehtäväni ei tietenkään ole ottaa kantaa siihen, voiko olympialaisia katsoa työpäivän aikana. Mutta jos voi, niin perinteinen telkkari on se turvallinen väline, joka ei ole riippuvainen it-ympäristöstä.”

Onko Tampereen kaupunki rajoittanut striimauspalveluja aikaisemmin?

”On joskus historiassa rajoitettu isojen urheilutapahtumien yhteydessä.”

Tampereen kaupungilla on lähes 14 000 työntekijää. Kuinka moni katsoi Niskasen hiihtoa kaupungin verkossa perjantaina?

”En pysty enkä halua kertoa lukumääriä. Tietoliikenneasiat ovat sisäisiä asioita ja kriittisinä toimintoina herkkiä julkisuudelle. Aktiivisessa seurannassamme huomasimme, että kuormitus kasvaa. Jos kuormitus menee tiettyjen rajojen yli, teemme sovittuja toimenpiteitä ennakoivasti, jotta arjen työlle ei tule haittaa.”

Aiotaanko olympialaisten nettikatselua rajoittaa keskiviikon jälkeenkin?

”Jos merkit näyttävät, että tällaista ikävää rajoittavaa toimenpidettä tarvitaan, olemme ilmoittaneet, että tarvittaessa näin toimitaan.”

Saako työajalla katsoa kisoja?

Aamulehti kysyi Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiseltä, saavatko kaupungin työntekijät katsoa olympialaisia työajalla. Hänen mukaansa asiasta ei ole omaa kirjallista ohjetta, mutta asiaa sivutaan yleisemmällä tasolla Tampereen seudun sähköisten viestintävälineiden käyttösäännöissä, jotka koskevat kaikkia Tampereen seudun kuntien sähköisten viestijärjestelmien käyttäjiä.

Niissä sanotaan, että tietoliikenneverkon toiminnan ja tietoturvan takaamiseksi esimerkiksi internetin käyttöä voidaan joutua rajaamaan. Lisäksi jokainen käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen tiedostonsa, sähköpostiviestinsä sekä internetin käyttönsä on lakien, ohjeiden ja hyvän tavan mukaista.

”Olettavaa tietysti on, että ihmisillä on tilannetajua ja he toimivat hyvän tavan mukaisesti”, Pietikäinen kertoo sähköpostitse. ”Työaika on luonnollisesti tarkoitettu käytettäväksi työtehtävien hoitamiseen.”