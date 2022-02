Pääkirjasto Metson uusia harrastustiloja pääsee jo koekäyttämään

Soundiksi ja Visioksi nimetyt tilat avataan virallisesti käyttöön huhtikuussa.

Pääkirjasto Metson uusi Soundi on äänieristetty huone, johon on koottu äänitysstudiolaitteisto.

Aamulehti

Pääkirjasto Metson musiikkiosaston uusia harrastustiloja pääsee Tampereella jo koekäyttämään.

Pääkirjasto kertoo tiedotteessaan, että harrastustilat avataan virallisesti 12. huhtikuuta.

Maanantaina alkaneessa koekäytössä harrastustiloja voi varata ottamalla yhteyttä musiikkiosastoon puhelimitse, sähköpostilla, paikalla tai viestillä sosiaalisen median kautta.

Ensimmäisellä kerralla musiikkiosaston henkilökunta esittelee asiakkaalle harrastustilat, minkä jälkeen asiakas voi varata tilan työskentelyyn 1–2 tunniksi.

Kirjaston raati valitsi harrastustilojen nimiksi Visio ja Soundi syksyllä asiakkailta kerättyjen nimiehdotusten joukosta.

Soundi on äänieristetty huone, johon on koottu äänitysstudiolaitteisto. Visiossa on mediatyöpiste tehokkaalla tietokoneella ja hyvällä näytöllä sekä erilaisia DIY- ja craftauslaitteita, kuten pinssikone, suurkuvatulostin, laminointilaite ja lämpöprässi.

Toiveita kerättiin syksyllä kaikille avoimella asiakaskyselyllä, johon saatiin 105 vastausta.