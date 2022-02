Matkapojat aloittaa suorat lomalennot Tampereelta Rodokselle ja Fuengirolaan – ”Voi olla, että laajennuksia tehdään jo ennen kesää”

Yritys alkaa lennättää lomalaisia etelään viikoittain Tampere-Pirkkalan kentältä Air Balticin koneilla.

Aamulehti

Tamperelainen Matkapojat oy aloittaa suorien lomalentojen myynnin Tampereelta Kreikan Rodokselle ja Espanjan Fuengirolaan.

Yritys kertoo, että matkat sisältävät suorat lennot Tampereelta Air Balticin A220-lentokoneilla sekä hotellimajoitukset lentokenttäkuljetuksineen. Matkat alkavat 14. toukokuuta.

Lennot lähtevät Tampereelta kerran viikossa lauantaisin aamulla Rodokselle ja sunnuntaisin päivällä Fuengirolan lähistölle sijaitsevaan Malagaan.

Mitä? Lentojen aikataulut Lähtö ja paluu lauantaisin: Tampere–Rodos 07.30–11.30 Rodos–Tampere12.10–16.20 Lähtö ja paluu sunnuntaisin: Tampere–Malaga 12.10–16.00 Malaga–Tampere 17.00–22.35

Suunnitelmissa jo ennen koronaa

Uusien matkojen myynti alkoi jo perjantaina, kertoo Matkapoikien toimitusjohtaja Ari Penttilä. Viikonlopun aikana matkoja myytiin hänen mukaansa useita kymmeniä.

Penttilän mukaan yritys suunnitteli tuotevalikoimansa laajentamista nyt alkavien lomalentojen suuntaan jo ennen koronapandemiaa. "Korona toi kahden vuoden lenkin. Jossain vaiheessa näytti siltä, että on hankala löytää luotettavaa lentoyhtiökumppania. Air Baltic teki todella hyvän ratkaisun, kun se otti Tampere-Pirkkalan lentokentäksi."

Penttilä on tyytyväinen Air Balticin aikatauluihin ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman jouhevuuteen. ”Asiakas voittaa yhden kokonaisen päivän siellä kohteessa. Pirkkalan lentoasema on asiakkaalle nopea operoida. Ei tarvitse tulla paikan päälle kolme tuntia aikaisemmin vaan lyhyempikin aika riittää, koska kentän läpivirtaus on huomattavasti nopeampi kuin pääkaupunkiseudulla.”

Penttilä pitää merkittävänä, että lennot lähtevät juuri Pirkkalan kentältä. ”Paitsi Pirkanmaa myös Satakunta ja jopa Seinäjoki–Vaasa-alue ja Jyväskylä kuuluvat järkevään syöttöalueeseen.”

Lennetään reittilentoina

Matkapoikien lomalähdöt lennetään Air Balticin normaaleina reittilentoina. Matkapojilla on varattuna koneesta noin 30–60 paikkaa.

Viimeinen Matkapoikien lähtö Rodokselle on 22. lokakuuta ja Fuengirolaan 6. marraskuuta. Lähtöjä on viikoittain koko kauden ajan. Talvitauon jälkeen lentoja on tarkoitus jatkaa.

”Koemme, että tuotteen pitää uudistua koko ajan, jotta pärjää kilpailussa. Lisäämme mahdollisesti frekvenssiä ja paikkoja näihin kohteisiin sitä myöten, miten asiakkaat ottavat tämän vastaan. Seuraavat kuukaudet näyttävät hyvin suuntaa. Voi olla, että laajennuksia matkasarjoihin tehdään jo ennen kesää.”

Rajoitusten poistuminen näkyy asiakkaiden piristyneenä käytöksenä, Penttilä sanoo. ”Viimeiset kolme viikkoa on ollut selvää piristymistä verkkosivustolla kävijöissä ja puheluissa.”