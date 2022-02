Tampereen Tammelan korttelistadionin asuntorakentaminen etenee – nyt alkoivat 86 asunnon Victorian rakennustyöt

Pohjola Rakennus on käynnistänyt Asunto oy Tampereen Victorian rakentamisen. Se on yksi viidestä asuinrakennuksesta, jotka ympäröivät stadionia.

Tammelan korttelistadion havainnekuvassa Salhojankadun kerrostalojen puolelta. Kaksi kuvan etualan rakennusta muodostavat Victorian ja pohjoispäädyn talo niistä vasemmalla on Vesta.

Aamulehti

Pohjola Rakennus kertoo aloittaneensa Tammelan stadionin yhteyteen rakennettavan Asunto oy Tampereen Victorian rakentamisen. Stadionin yhteyteen rakennetaan kaikkiaan viisi asuinrakennusta ja liike- sekä pysäköintitiloja.

Victoria nousee Pohjola Rakennuksen jo rakenteilla olevan Asunto oy Tampereen Vestan viereen stadionin Salhojankadun puoleiselle sivulle.

Näiden lisäksi YIT rakentaa Kalevan puistotien puolelle 12-kerroksisen Ylärima-talon ja sen vierelle Vapari- ja Kulmuri-asuinrakennukset.

Victoria kattaa jalkapallostadionin länsipuolen kolmesta korkeasta osasta kaksi. Ylimmistä kerroksista aukeavat näkymät muun muassa jalkapallostadionille, ja asukkailla on käytössään myös yhteiset kattoterassit. Uudet kodit ovat kerroksissa 2–9, ja niitä tulee kaikkiaan 86.

Pohjola Rakennuksen mukaan Victorian kodeista on varattu 98 prosenttia ja kiinnostus asuntoja kohtaan on ollut valtavaa. Kotien alustava valmistuminen on loka-marraskuussa 2023.

Tammelan stadionin kokonaisuuden on suunnitellut arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit oy. Hankkeessa on mukana myös Tampereen kaupunki. Kokonaisuudessaan stadionhankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 marraskuuhun mennessä.