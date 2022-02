Ympäristöliikkeillä mielenosoitus lauantaina Tampereen Keskustorilla – Näin sähkölaitos ja kaupunki vastaavat kritiikkiin: ”Hoidamme oman pesämme”

Useampi ympäristöliike järjestää lauantaina mielenosoituksen Tampereen Keskustorilla. Tampereen sähkölaitos saa osakseen kritiikkiä lämmön lähteistä ja kaupunki päästöistään. Tänä vuonna Tampere päivittää Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa kohti hiilineutraaliustavoitetta.

Aamulehti

Tampereella osoitetaan lauantaina mieltä polttoon perustumattomaan kaukolämpöön siirtymisen puolesta.

Usean ympäristöliikkeen järjestämässä mielenilmauksessa vaaditaan Tampereen kaupungilta ja Tampereen sähkölaitokselta toimia turpeenpolton ja biomassan käytön lopettamiseksi kaukolämmön tuotannossa. Keskustorilla alkaa kello 15.30 mielenilmaus, jonka järjestävät Tampereen Elokapina, Suomanifesti, Mytty, GP-Tre, Maan ystävät ja Tampereen FFF.

Apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä Sisä-Suomen poliisista kertoo, että mielenilmauksesta on tehty kokoontumislain mukainen ilmoitus poliisille. ”Siihen on varauduttu normaalin toiminnan puitteissa, kuten tällaisten kokousten turvaamiseen yleensä varaudutaan. Poliisin tehtävä on suojata, että kokoontumis- ja sananvapaus kyetään toteuttamaan niin, että tärkeät toiminnot eivät kohtuuttomasti häiriinny.”

Rytkölä arvelee, että mielenilmauksen osallistujamäärä riippuu paljon lauantain säästä.

Lue lisää: Selvitimme, miten rajusti ilmastonmuutos iskee Tampereelle: tulvista voi tulla vakava riski keskustassa ja etenkin yhdessä risteyksessä – näin kaupunki varautuu uhkiin

Turvetta ja puuta

Tampereen sähkölaitos käyttää nyt sekä turvetta että puuta kaukolämmön tuotantoon. Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen sanoo, että puita ei kaadeta Suomessa energiantuotantoa varten.

”Meille jäävät ne sivuvirrat, jotka eivät muille kelpaa, esimerkiksi oksa- ja latvusmassat, joista tehdään metsähaketta meille”, Laitinen kertoo.

Hän sanoo, että metsäteollisuus on suuressa roolissa puuntarvitsijana. ”Metsäteollisuudelta jäävä puu on tähän päivään mennessä oleellisin poltettava puu, mitä meillä on. Kyseessä on metsäteollisuuden sivuvirta, jolla ei ole muuta käyttöä. Energiateollisuus pyörii Suomessa tämänkaltaisen puun ympärillä.”

Ei erityistoimia

Tampereelle vuoden 2022 lopussa valmistuva Naistenlahti 3 -voimalaitos lisää Laitisen mukaan mahdollisuuksia polttaa kierrätyspuuta.

”Meillä on mahdollisuus polttaa A- ja B-luokan kierrätyspuutakin. Olemme havainneet, että mitä enemmän on mahdollista käyttää erilaisia polttoaineita, tulee pitkällä tähtäimellä hinta asiakkaallekin edullisemmaksi”, hän kertoo.

A- ja B-luokan kierrätyspuussa on mukana käytöstä poistettua lajiteltua puumateriaalia, esimerkiksi levyteollisuuden puujätettä. Laitinen kertoo, että turpeen käyttö voidaan lopettaa uuden voimalaitoksen vuoksi Tampereella kokonaan.

Voimala-alue on Laitisen mukaan aina aidattu, eikä mielenosoituksen vuoksi siksi tarvita mitään erityisiä järjestelyjä.

”Kaikkien yhteinen tavoite”

Tampereen kaupunki saa kritiikkiä ympäristöliikkeiltä siitä, että Tampereen hiilineutraalius­tavoite vuoteen 2030 mennessä olisi jäämässä toteutumatta tilanteessa, jossa kaukolämpö on kaupungin suurin päästölähde.

Kehityspäällikkö Laura Inha Tampereen kaupungin Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksiköstä sanoo, että hiilineutraalius­tavoite on kunnianhimoinen, eikä millään tavalla helppo. Tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää: Tampereen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet karkaavat pahasti käsistä – Vertaa, mistä päästöt nyt tulevat

”Ei tällä hetkellä näytä siltä, etteikö se ole mahdollinen”, Inha kertoo. ”Sähkölaitos tekee kuitenkin paljon kehitystyötä ja on lisännyt uusiutuvaa energiaa kaukolämpöön. Vaikka lämmitys on tällä hetkellä suurin päästölähde, se tulee pienenemään vuosien aikana.”

Inha pitää haastavampana saavuttaa liikenteen päästövähennyksiä, joihin vaikuttavat myös yhtä kaupunkia laajemmat päätökset. ”Tampereellakin tehdään tosi isoja harppauksia kestävän liikkumisen suuntaan. Ratikka on yksi toimenpiteistä, jolla kaupunki mahdollistaa kestävämpää liikkumista.”

”Hoidamme oman pesämme”

Inha muistuttaa, että hiilineutraaliustavoite ei ole vain kaupunkiorganisaation tavoite ja urakka. ”Se on minun, sinun, kaikkien tamperelaisten kuntalaisten ja yritysten tavoite. Myös mielenosoittajien ja ihan kaikkien tekoja tarvitaan, jotta tavoitteessa onnistutaan.”

Kaupunki tekee ilmastopäästö­laskentaa ja seuraa sitä kautta tilannetta. Tänä vuonna kaupunki päivittää Inhan mukaan Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa kohti hiilineutraaliustavoitetta.

”Hoidamme oman pesämme. Tsekkaamme, ovatko osatavoitteet riittävän kunnianhimoiset ja mitä toimenpiteitä voidaan tehdä”, hän kertoo.