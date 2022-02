Vaaratilanne Finlaysonilla: Painava ovikatos tippui alas sisäänkäynnin yläpuolella

Katoksen kiinnikkeet olivat vanhoja, ja ainakin yksi niistä oli kiinnitetty tiilien väliseen saumaukseen.

Finlaysonin alueen Siperia-rakennuksen yhden ulko-oven yllä ollut katos tippui alas keskiviikkona myöhään illalla. Putoamisesta aiheutui mahdollinen vaaratilanne, sillä katos on hyvin painava. ”Se jouduttiin nostamaan pois trukin avulla”, kertoo työeläkeyhtiö Varman Finlaysonin alueen kiinteistöistä vastaava Kai Niinimäki.

Ovi sijaitsee lähinnä Finlaysonin alueen Satakunnankadun puoleista pääsisäänkäyntiä, mutta se ei ole avoin liikekeskuksen asiakkaille. Ainakin osa kiinteistön työntekijöistä käyttää ovea kulkiessaan työpaikalleen.

Alustavan selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että katoksen kiinnitystapa poikkesi hieman muiden vastaavien katosten kiinnityksistä ja että ainakin yksi kiinnitysruuveista olisi ollut kiinnitettynä tiilien saumakohtaan.

”Katos on tullut alas useamman tekijän yhteisvaikutuksesta. Kiinnitystavan lisäksi lumi- ja jääkuorma on voinut osittain vaikuttaa tipahtamiseen. Katos on myös ollut siinä paikallaan reilu kaksikymmentä vuotta.”

Niinimäen mukaan seuraavaksi pohditaan, asennetaanko katos uudestaan paikalleen. On myös mahdollista, ettei tilalle tarvitse katosta ollenkaan.