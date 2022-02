Ranta-Tampella voitti Vuoden ympäristörakenne -kilpailun

Palkinnon perusteluissa Ranta‐Tampellaa luonnehditaan poikkeukselliseksi kohteeksi, joka edustaa korkealuokkaista suomalaista ympäristörakentamista.

Tampereen Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat on Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun voittaja. Palkinnon perusteluissa Ranta‐Tampellaa luonnehditaan poikkeukselliseksi kohteeksi, joka edustaa korkealuokkaista suomalaista ympäristörakentamista. Hankkeen suunnittelu on ollut kunnianhimoista ja toteutus on laadukas. Ranta-Tampellassa on käytetty uutta tutkimustietoa ja tehty innovatiivisia ratkaisuja hiilineutraalin, resurssiviisaan ja monimuotoisen kaupungin rakentamiseksi. Aukio‐ ja rantarakentamisessa on toteutettu uniikkeja ja korkealaatuisia rakenteita, jotka antavat luonteen koko alueelle.

Ranta‐Tampella on rakenteilla oleva noin 4 000 asukkaan kaupunginosa Tampereen keskustan pohjoispuolella, Näsijärven rannalla. Ranta‐Tampella sijaitsee historiallisesti merkittävän teollisuusalueen vieressä, Tammerkosken yläjuoksun itäpuolella. Se sijoittuu pääosin täyttömaalle ja muodostaa uutta Näsijärven rantaviivaa. Kaupunginosan ydin on kanava, joka yhdistää Näsijärven ja Tammerkosken.

Ranta‐Tampellan alue koostuu useista erilaisista julkisista ulkotiloista, kuten aukioista, kanavan rannoista, puistoista, virkistysreiteistä, kaduista, laitureista ja silloista. Inspiraatiota suunnitteluun on haettu luonnonkauniista Näsijärvestä ja historiallisesta teollisuusympäristöstä.

Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkitun kohteen tilaajalle sekä suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisesti mukana olleille tahoille. Kunniakirjat saivat: Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo oy, Insinööritoimisto Pontek oy, Ylitys oy ja Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma.