Lentoyhtiö SAS aloittaa lennot Tampere-Pirkkalasta Tukholmaan huhtikuussa

Liikematkustus on ollut koronapandemian vuoksi pysähdyksissä. Yritykset arvioivat matkustamisen palaavan, kun rajoituksista päästään eroon.

Lentoliikenne Tampere-Pirkkalaan palautuu vähitellen. Kuva on otettu 25.11.2021.

Lentoyhtiö SAS aloittaa lennot Tampere-Pirkkalan lentoasemalta Tukholmaan huhtikuussa. Ensimmäisenä avautuu puoli kahden aikaan iltapäivällä lähtevä lento. Vuorolle on kysyntää Arlandan lentokentältä lähtevien jatkoyhteyksien vuoksi, Visit Tampereen lentoliikenteen erityisasiantuntija Marja Aalto kertoo.

Alun perin SAS:n lentojen Tukholmaan oli tarkoitus alkaa jo alkuvuodesta. Pandemiatilanteen heikentyminen viivästytti kuitenkin aloitusta. Tämän hetken tiedon mukaan lennot aloitetaan 11. huhtikuuta.

Alkuiltapäivän vuoro on toistaiseksi ainoa, joka lennetään Tukholmaan. Ennen pandemiaa lentoyhtiö lensi noin kolme vuoroa päivässä. Ainoastaan lauantaisin ei ollut vuoroja. ”Tällä vuorolla nyt aloitetaan. Toivotaan, että tilanne elpyy ja päästään palauttamaan useampia päivittäisiä vuoroja.”

Liikematkustus Tampere-Pirkkalan lentokentältä on muun matkustamisen tapaan ollut on ollut koronapandemian vuoksi pysähdyksissä. Sen palautuminen on Aallon mukaan edelleen se suurin haaste. ”Toivotaan, että yritykset pääsevät taas vähitellen matkustamaan, ja saadaan sen myötä lennot käyntiin.”

Keskustelua yritysten suuntaan on käyty, ja Kauppakamarin viime syksynä tekemän kyselyn mukaan yritykset arvioivat matkustamisen palaavan, kun rajoituksista päästään eroon. Aamulehti uutisoi marraskuussa, että kyselyn perusteella 59 prosenttia yrityksistä uskoo lentoliikenteen palaavan pandemian jälkeen ennalleen tai jopa lisääntyvän.

Myös muut lentoyritykset käynnistävät lentoyhteyksiä kevään kuluessa. Aamulehti uutisoi jo aiemmin AirBalticin perustavan ensimmäisen Baltian maiden ulkopuolisen kotikenttänsä Tampere-Pirkkalaan. Yhtiö aloittaa useampia suoria lentoja Eurooppaan toukokuussa. Se teki paluun Pirkkalaan jo lokakuussa 2021 avaten lennot Tampereelta Riikaan. Ryanairin suoria lentoja on lennetty marraskuun alusta alkaen.

Kysyntätilanne kesän muiden lentojen suhteen näyttää positiiviselta. Vapaa-ajan kohteet Malaga ja Rodos ovat talven aikana alkaneet myydä hyvin, isommat kaupungit liikematkojen kohteina tulevat hieman perässä.