Käynnissä on jo kolmas peräkkäinen kevät, jolloin koronavirus vaikuttaa lukioiden perinteisiin juhlallisuuksiin.

Aamulehti

Lukiot eivät tänäkään keväänä pääse viettämään perinteisiä juhlallisuuksia ilman erityisjärjestelyitä. Keväällä 2020 ylioppilaskirjoitukset ja -juhlat järjestettiin ensi kertaa koronakevään keskellä, ja nyt koronatilanne vaatii jälleen huomioimista.

Tampereen lukioissa ei tänä keväänä järjestetä kaikille yhteisiä vanhojentansseja tai ylioppilasjuhlia. Sen sijaan oppilaitokset huolehtivat tapahtumien järjestelyistä itse, tiedottaa Tampereen kaupunki. Kaupungilla on kuusi omaa päivälukiota ja aikuislukio sekä viisi yksityistä tai valtion ylläpitämää lukiota.

Koronarajoituksen ja -suositukset vaikuttavat kaikkiin lukion tilaisuuksiin. Esimerkiksi yleisön pääsy tapahtumiin ratkeaa voimassa olevien rajoitusten mukaan. Kaupungin mukaan yleisölle järjestetään mahdollisuus tulla seuraamaan vanhojentansseja ja ylioppilaiden lakitusta, jos rajoituksia puretaan. Jos yleisöä ei voi ottaa paikalle, kouluilla on valmiudet suoratoistaa tilaisuudet.

Penkkarit

Penkkarit järjestetään useimmissa lukioissa kahtena eri päivänä koronarajoitusten takia. Tapahtuma oli alun perin tarkoitus järjestää 10. helmikuuta. Nyt penkkareita vietetään kyseisenä päivänä vain omilla kouluilla.

Penkkariajelut järjestetään vasta ylioppilaskirjoitusten jälkeen 31. maaliskuuta, jos koronatilanne sen sallii. Viime vuonna kaikki Pirkanmaan lukiot luopuivat perinteisistä penkkariajeluista koronatilanteen takia. Penkkariajelu järjestettiin vain Ruovedellä, mutta sielläkin se rajattiin vain oman koulun alueelle.

Tämänvuotista ajoreittiä ei ole vielä päätetty.

Lue lisää: Penkkariajelut järjestetään Tampereella vasta kirjoitusten jälkeen: ”Jos ei silloin onnistu niin sitten niitä ei ole lainkaan”

Vanhojentanssit

Vanhojentanssien ajankohdan päättää nyt jokainen lukio itse. Ensimmäiset järjestävät tapahtuman huhtikuussa, osa vasta kesäkuussa. Opiskelijat tanssivat pääasiassa omilla kouluillaan, ja yleisön pääsy tapahtumiin selviää sen hetkisten koronarajoitusten mukaan. Myös viime vuonna vanhojentansseja siirrettiin koronatilanteen takia. Silloin osa lukioista järjesti tapahtuman keväällä, osa kesäkuussa ja osa vasta syksyllä.

Lue lisää: Pirkanmaan lukioissa valmistaudutaan jo viidensiin korona-ajan ylioppilaskirjoituksiin – Omikronaalto aiheuttaa uusia huolia

Ylioppilaskirjoitukset

Kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina 15. maaliskuuta äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella ja päättyvät perjantaina 1. huhtikuuta. Tänä vuonna kirjoituspäiviä ei hajauteta kuten viime vuonna tehtiin.

Viime vuonna käytössä oli erillinen kirjoitustila karanteeniin määrätyille, mutta tänä vuonna sellaista ei oteta käyttöön muuttuneiden karanteenimääräysten vuoksi. Koetilassa terveysturvallisuus huomioidaan esimerkiksi tilaratkaisuilla, maskeilla ja käsidesin käytöllä. Tilat siivotaan kokeiden välissä.

Opiskelijoita suositellaan välttämään väkijoukkoja ennen koepäiviä omaehtoisella karanteenilla.

Vuorossa on jo kolmas kevät, jolloin ylioppilasjuhlat joudutaan järjestämään tavallisesta poikkeavassa tilanteessa. Tänä vuonna ylioppilaat lakitetaan 4. kesäkuuta. Juhlien järjestelyistä päätetään koronarajoitusten mukaan. Kaupungin mukaan toiveena on, että kesäkuussa olisi mahdollista järjestää yhteinen tilaisuus, johon myös yleisö pääsisi paikalle. Jokaisella koululla on juhlaan oma aikataulunsa.