Nuoret suunnittelevat illaksi joukkotappelua Hervannassa – Rehtorilta varoitusviesti huoltajille: ”Tavoitteena on tukahduttaa nämä alkuunsa”

Viime viikonloppuna Hervannassa nuorisotila Kupolissa oli tapahtunut yhteenotto, josta nuorille jäi jotakin hampaankoloon. Tappelua yritettiin lietsoa jo maanantaina koulupäivän aikana Ahvenisjärven koulussa.

Aamulehti

Hervannan Ahvenisjärven koulun rehtori Ilpo Nybacka lähetti maanantaina huoltajille viestin, jossa varoitettiin Tampereella suunnitteilla olevasta joukkotappelusta. Viesti lähti sekä Ahvenisjärven koulun 7.–9.-luokkalaisten huoltajille että myös naapurikoulujen rehtoreille, jotka välittivät tiedon yläluokkalaisten vanhemmille.

Viestin mukaan viime viikonloppuna Hervannassa nuorisotila Kupolissa oli tapahtunut yhteenotto, jota oli pyritty jatkamaan Ahvenisjärven koulussa maanantaina. Pyrkimyksenä oli saada aikaan tappelu.

”Olemme saaneet tietoomme, että suunnitteilla on joukkotappelu tänään (maanantaina) illalla. Tappelua yritetään saada aikaan riitaa haastamalla ja erilaisin viestein. Mukaan on yritetty saada myös muiden koulujen oppilaita.” Huoltajia pyydettiin keskustelemaan omien nuortensa kanssa, että eivät lähetä mitään asiaan liittyviä viestejä.

Poliisia informoitu

Rehtori Ilpo Nybacka vahvistaa asian Aamulehdelle ja kertoo, että myös poliisia on informoitu asiasta. ”Yleensä laitamme viestin huoltajille, jos on tiedossa, että jotakin tällaista suunnitellaan. Tavoitteena on tukahduttaa nämä alkuunsa.”

Nybacka toteaa, että useimmiten joukkotappelusuunnitelmat saadaan estettyä tekemällä ennaltaehkäisevä isku. ”Laitan siksi viestiä aika matalalla kynnyksellä.”

Nybacka kertoo, että Kupolin tapahtumiin jouduttiin viime viikonloppuna puuttumaan aika lujalla kädellä. Nybackalla ei ole tarkempaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta hänen käsityksensä mukaan tapaus oli saatu selvitettyä. ”Osa henkilöistä nauttii rähinän aikaansaamisesta, eikä alkuperäisellä syyllä ole niin isoa merkitystä.”

Rähinää yritettiin synnyttää jo koulupäivän aikana. ”Jouduimme puuttumaan kahteen tilanteeseen. Ihan selvästi oli jotain viritteillä ja tulilla. Siinä yritetään haastaa ja provosoida, että saataisiin kähinää aikaiseksi ja päästäisiin kostamaan.”

Nybackan käsityksen mukaan joukkotappelua on suunniteltu Ahvenisjärven koulun lähimaastoon maanantai-illan aikana. ”Ihan tarkkaa tietoa paikasta ei ole, mutta yhden vihjeen mukaan johonkin koulun lähettyville.”