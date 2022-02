Sepänkadun ylikulkusillan rakennustyöt etenevät – Kansi valettiin juuri ennen lumia ja kovia pakkasia: ”Tämä on vähän lämpimämpien kelien odottamista”

Sepänkadun sillan kansi saatiin valettua ennen lumia ja kovia pakkasia. Seuraavaksi asennetaan kaiteet. Jos työt etenevät vastedeskin suunnitelmien mukaisesti, loppukesällä silta saadaan käyttöön.

Uusi Sepänkadun silta on noin 40 metriä leveä. Kansi on valettu ja seuraavaksi asennetaan kaiteet. Jos rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan, silta avataan liikenteelle loppukesällä.

Aamulehti

Raitiotien länsiosaa varten rakennettavan uuden Sepänkadun sillan työt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

Raitiotieallianssin taitorakenteiden vastaava työnjohtaja Perttu Vähä-Pietilä kertoo, että tällä hetkellä puretaan sillan alapuolelta muottia. Puumuotti puretaan. Teräksinen osa muotista taas jää paikalleen, koska se on osa sillan rakennetta.

Sillan kansi valettiin joulukuussa. Vähä-Pietilä on tyytyväinen, että kannen valut saatiin tehtyä ennen lumia ja kovia pakkasia.

”Talvikuukaudet ovat infrarakentamisessa hiljaisempia. Lunta on joka paikka täynnä, ja maa on jäässä. Monet materiaalit kuten vedeneristeet vaativat plussakeliä. Tämä on vähän lämpimämpien kelien odottamista”, työnjohtaja sanoo.

Sillalle on asennettu raitiotien sähköratapylväitä. Helmikuun loppupuolella sillalle asennetaan kaiteita. Keväällä sillan päälle pystytetään teltta sääsuojaksi ja sen alla tehdään vedeneristykset.

Loppukesällä vuorossa ovat ratakiskojen asentaminen, asvaltointi ja kiveystöitä.

Mikä? Sepänkadun silta Sepänkatu on yksi merkittävimmistä työmatkaliikenteen reiteistä Tampereella. Sepänkadun sillan alta kulkevat pohjoisen Helsinki–Oulu-pääradan junat sekä junaliikenne länteen Poriin ja Raumalle. Siltatyöt alkoivat toukokuussa. Vanha silta oli noin 15 metriä leveä. Uusi silta taas on yli 40 metriä leveä. Sillalle tulee raitiotie- ja autoliikennekaistat sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät. Uusi silta on teräsbetoninen laattakehäsilta.

Uusi silta on selvästi leveämpi kuin edellinen. Vanha silta oli leveydeltään noin 15 metriä, kun taas uudella sillalla leveyttä on yli 40 metriä.

Kovaa meteliä ei ole enää tulossa

Siltatyömaan lähellä asuvia haittasi vanhan sillan purkamisesta aiheutunut meteli. Vähä-Pietilä sanoo, että jatkossa kovaa meteliä ei ole enää tiedossa, ainoastaan normaalia rakentamisen ääntä.

Lähitalojen asukkaita on tiedotettu työvaiheista. ”Se auttaa, kun ihmiset tietävät, että on yötöitä tulossa.”

Sepänkadun sillan rakentaminen on edennyt enimmäkseen, kuten on suunniteltu. Yllätyksenä tuli se, että sillan maapohja oli pehmeämpää kuin oli ajateltu. Pehmeä hiekka kaivettiin pois ja sen tilalle laitettiin kalliomursketta.

”Isossa kuvassa maapohjan pehmeys ei haitannut. Sitä seuraavat työvaihteet saatiin tehtyä aikataulussa”, Vähä-Pietilä toteaa.