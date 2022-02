Mielenterveys- ja päihdeneuvosto aloittaa toimintansa Tampereella – tehtävänä tukea mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia

Neuvosto voi antaa lausuntoja, käsitellä mahdollisia aloitteita sekä tehdä esityksiä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

Tampereen kaupunginhallitus asetti 31. tammikuuta kokouksessaan mielenterveys- ja päihdeneuvoston, jonka tehtävänä on tuoda yhteen julkisen ja kolmannen sektorin toimijat Tampereella. Virastotalo kuvattiin tammikuussa 2021.

Tampereen kaupunginhallitus asetti 31. tammikuuta kokouksessaan mielenterveys- ja päihdeneuvoston, jonka tehtävänä on tuoda yhteen julkisen ja kolmannen sektorin toimijat Tampereella. Mielenterveys- ja päihdeneuvoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus nimitti valtuutettu Aila Dündar-Järvisen.

Päihde- ja mielenterveysneuvosto on neuvoa antava toimija. Sillä ei ole päätöksentekovaltaa, vaan sen tehtävänä on toimia keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee muun muassa julkisen ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia. Mielenterveys- ja päihdeneuvosto tukee myös vuorovaikutuksen syntymistä eri toimijoiden sekä kuntalaisten välillä ja se työskentelee yhteistyössä päihdeasiavaltuutetun ja asiakasraadin kanssa.

Neuvosto voi antaa lausuntoja, käsitellä mahdollisia aloitteita sekä tehdä esityksiä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi. Kuluvan vuoden aikana selvitetään neuvoston toiminnan jatkuminen ja sijoittuminen Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentumisen myötä.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston työtä koordinoi sosiaali- ja terveyspalvelujen psykososiaalisen tuen palveluryhmä. Jäseninä on 11 asiantuntijajäsentä, joista neljä on Tampereen kaupungin eri palvelujen työntekijöitä, kuusi järjestöjen edustajia ja yksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja. Lisäksi neuvostossa on neljä luottamushenkilöjäsentä.