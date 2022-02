Tampereella sijaitseva silta, josta kuorma-auto irrotettiin luovin keinoin on vanha ja matala, eikä se ole lajinsa ainoa alueella

Tampereen vanhat sillat ovat paikoin niin matalia, että korkeat ajoneuvot jäävät niihin kiinni.

Keskiviikkoiltana Tampereen Mustanlahden risteyksessä rautatiesiltaan rysäyttänyt kuorma-auto ei ollut ensimmäinen eikä todennäköisesti viimeinen kookas ajoneuvo, jota joudutaan irrottamaan pinteestä luovin keinoin.

Keskiviikkona katosta siltaan kiinni jäänyt kuorma-auto saatiin lopulta liikkeelle, kun kuljettaja laittoi kuorma-auton jouset niin alas kuin mahdollista.

Lisäksi tilanteessa avustaneen ohikulkijan, Timo Kangastien antama vinkki päästää ilmaa pois kuoma-auton renkaista, auttoi asiassa ja kuorma-auto saatiin lopulta peruutettua pinteestä.

Kangastie arvioi Aamulehdelle keskiviikkona, että onnettomuuden syynä saattoi osaltaan olla se, ettei matasta sillasta kertovat merkit ole riittävän näkyviä.

Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen sanoo, että sillan korkeuteen liittyvien merkkien pitäisi olla paikallaan ja hän todella ihmettelee, jos näin ei ole.

Vanha ja matala silta

Mustanlahden risteyksen sillan korkeus on noin 4 metriä. Tietäväinen sanoo, että sillan korkeus on noin 60 senttimetriä matalampi kuin korkeus, jota tänä päivänä tavoitellaan, jotta sen voi alittaa ilman erikoiskuljetuslupaa.

”Kyseessä on vanha silta ja ikää on ainakin 60 vuotta. Silloin, kun silta on valmistunut, on kuljetuskaluston koko ollut hieman eri luokkaa kuin se on tänä päivänä, ja siksi se on niin matala”, Tietäväinen taustoittaa.

Mustanlahden risteyksen silta ei ole ainoa paikka, josta korkeita kulkuneuvoja irrotellaan joka vuosi.

”Vaikka Mustanlahden risteyksessä rytisee usein, oma lukunsa ovat myös rautatieaseman asematunneli, jossa välillä jumissa ovat myös bussit. Samoja ongelmia on ollut myös Pinninkadun alikulkusillan kohdalla.”

Tietäväinen sanoo, että Pinninkadun alikulkusillan kohdalla katua tullaan madaltamaan ensi kesänä, jotta raskaat ajoneuvot pääsevät kulkemaan sillan ali ilman vaaraa kiinnijäämisestä.

Muutoksia tullaan näkemään tulevaisuudessa myös asematunnelin sillan kohdalla, jonka suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Tietäväinen sanoo, että asematunnelin osalta muutokset eivät tuo nykytilanteeseen paljoakaan muutosta, sillä reunaehtoja on niin paljon.

”Hankaluuksia aiheuttaa se, että ratapihan korkeudessa ei ole juurikaan pelivaraa, sillä kiskojen korkeus on lyöty lukkoon.” Tietäväinen sanoo, että lisäkorkeutta on hankalaa lisätä myöskään katua madaltamalla.

Mustanlahden sillan uusimisesta ei ole Tietäväisen mukaan keskusteltu.