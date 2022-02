Kahdeksan aluevaaleissa annettua ääntä unohtui koululle, josta ne löysi koulun henkilökunta – Tampereen keskusvaalilautakunta hylkäsi äänet

Tampereen aluevaalien ääntenlaskennassa tapahtui harvinainen kömmähdys. Kahdeksan ääntä jäi pois keskusvaalilautakunnalle toimitettavasta paketista. Kaikki äänet annettiin samalle puolueelle.

Tampereella aluevaaleissa annetuista äänistä kahdeksan unohtui koululle laskennan jälkeen. Kuva on otettu Hervannan Duossa sijainneella ennakkoäänestyspisteellä tammikuussa 2022.

Tampereen keskusvaalilautakunnan pöytäkirjasta ilmenee, että kahdeksan ääntä hylättiin, koska äänestysliput jäivät Annalan koululle ja pois Tampereen keskusvaalilautakunnalle toimitetusta sinetöidystä paketista. Annala A -vaalilautakunta laski äänet vaalisunnuntaina illalla 23. tammikuuta.

Tampereen keskusvaalilautakunta huomasi tarkastuslaskennassa maanantaina 24. tammikuuta, että Annalan A -äänestysalueen äänistä puuttui kahdeksan ääntä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa kertoo, että asiaa kysyttiin vaalilautakunnan puheenjohtajalta. Tämä oli ollut yhteydessä koululle, ja asia oli selvinnyt sitä kautta. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjan mukaan äänestysliput oli löytänyt koulun henkilökunta.

Liput toimitettiin keskusvaalilautakuntaan tiistaina 25. tammikuuta. Tampereen keskusvaalilautakunta päätti, että liput hylätään, koska ne eivät ole koko aikaa olleet vaalilautakunnan hallussa.

Vaikuttiko vaalitulokseen?

Perämaa kertoo, että kaikki kahdeksan ääntä oli annettu SDP:lle. Aluevaaleissa oli tilanne, että SDP:n ehdokkaista Riitta Ollila nousi tarkastuslaskennassa aluevaltuustoon yhden äänen erolla.

”Näitä ääniä ei ollut annettu sellaisille ehdokkaille, että tulos olisi muuttunut. Äänet eivät olisi vaikuttaneet puolueiden väliseen järjestykseen eikä puolueen sisällä ehdokkaiden järjestykseen. Ääniä oli annettu kolmelle eri ehdokkaalle.”

Perämaa sanoi, että tapaus on harvinainen, eikä hänen urallaan vaalilautakunnassa ole koskaan aiemmin tullut esiin vastaavaa tapausta.

Aluevaalit Hylätyt ja hyväksytyt äänet Tampereella Aluevaaleissa annettiin Tampereella yhteensä 101 490 hyväksyttyä ääntä. Hylättyjä ääniä oli 359. Eniten ääniä hylättiin vaalikuoren tai äänestyslipukkeen asiattomien merkintöjen vuoksi, yhteensä 202 kappaletta. Äänestysnumerosta ei saanut selvää 53 äänestyslipussa ja leimatta oli 22 äänestyslippua. Kaksi ääntä hylättiin, koska vaalikuoressa oli useampi äänestyslippu tai muutakin kuin äänestyslippu.

Leimatta 22 vaalilipuketta

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjasta ilmenee myös, että äänestyslipukkeista hylättiin 22 kappaletta sen vuoksi, että niitä ei ollut leimattu.

”Tämä on virkailijakoulutuksissa yksi keskeinen asia mitä korostetaan. Se on pahin virhe, minkä virkailija voi tehdä, että lipuke jää leimaamatta.”

Perämaa sanoo, että joukossa voi olla muutamia sellaisia, jossa kaksi äänestyslippua on takertunut yhteen niin, että sitä ei ole huomattu. Näin numerollinen lipuke on jäänyt leimatta ja päällimmäisenä oleva tyhjä lipuke on leimattu.