Suositus korkeakoulujen etäopetukseen päättyi tammikuun lopussa. Päätöksiä lähiopetukseen siirtymisestä tehdään Tampereen yliopistossa myöhemmin tällä viikolla. Etäopetukseen liittyvät käytännöt ovat vaihdelleet tiedekunnittain koko lukuvuoden ajan.

Hallitus ei jatka korkeakoulujen etäopetussuositusta 1. helmikuuta alkaen. Tampereen korkeakouluissa lähiopetukseen valmistaudutaan siirtymään asteittain ja etäopetusta järjestetään vielä toistaiseksi.

Tampereen yliopiston viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu kertoo, että nopeampi siirtyminen takaisin lähiopetuksen pariin olisi ollut haastavaa, sillä esimerkiksi osa opiskelijoista on jo varautunut opiskelemaan periodin etänä ja tehnyt suunnitelmat sen pohjalta.

Yliopistolla on seurattu viikoittain Pirkanmaan pandemiaohjausryhmää ja aluehallintoviraston päätöksiä. Koronatilanteen kehittymisen ennustaminen on ollut vaikeaa. Tammikuussa tartuntahuippu vaikutti olevan vasta tulossa ja varautumista on täytynyt tehdä se huomioiden.

Tampereen yliopiston Koulutus ja oppiminen -palvelukeskuksen johtajan Jukka Mäkisen mukaan yliopiston linjauksia tarkastellaan seuraavan kerran tämän viikon torstaina. "Ennuste on, että asteittain tullaan avaamaan.”

Myös Tampereen ammattikorkeakoulussa valmistaudutaan siirtymään lähiopetukseen, kertoo vararehtori Päivi Karttunen. ”Suunnitelmaa tehdään parhaillaan neljännelle periodille, joka alkaa talviloman jälkeen 7. maaliskuuta. Pyrkimyksenä on avata kampukset ja palata lähiopetukseen tuolloin. Tamkissa välttämätön lähiopetus on järjestetty myös kolmannella periodilla ja opiskelijoilla on ollut mahdollisuus työskennellä pienryhmissä kampuksella.”

Pandemia opettanut joustavuutta

Lähi- ja etäopetuksen käytännöt ovat vaihdelleet Tampereen yliopiston eri tiedekunnissa koko lukuvuoden. Myös paluu lähiopetukseen tapahtuu eri tiedekunnissa eri tavoin.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Jyrki Vuorinen kertoo, että heillä on ollut tavoitteena pyrkiä siihen, että kaikkien vuosikurssien opiskelijoilla olisi myös lähiopetusta linjausten sen salliessa. Tutkinto-ohjelmien tasolla on yritetty varmistaa, ettei kukaan joutuisi opiskelemaan täysin etänä.

Tietotekniikkakin on tullut jäädäkseen ja todettu toimivaksi osaksi opetusta osittain.

”Toivomme, että tilanne tästä vielä selkiytyy ja saisimme luvan mennä sillä mallilla, joka on hyväksi havaittu. Aika monta kertaa olemme tässä matkan varrella joutuneet toteamaan, että kohta, ja sitten suunnitelmat ovat kuitenkin muuttuneet.”

Koulutuksen varadekaani Anne Jyrkiäinen kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta kertoo, että kaikissa koulutuksissa ohjattu harjoittelu on pyritty tarjoamaan lähiopetuksena silloin kuin mahdollista. ”Tätä on kaikin tavoin varjeltu, että he pääsevät harjoittelemaan.”

Kelpoistavissa aineissa, joissa opiskellaan ammatillisia ja monialaisia opintoja, kuten musiikkia, liikuntaa ja kuvataidetta, on niin ikään ollut mahdollista opettaa lähiopetuksena.

”Meillä on hyvin kannustava ja salliva mentaliteetti sen suhteen, miten opetusta voi järjestää. Toiset opettajat ovat olleet riemuissaan, että saavat taas kohdata opiskelijoita ja toiset ovat löytäneet hyvin toimivia menetelmiä myös etäopetukseen. Pandemia on opettanut meitä olemaan joustavia.”

