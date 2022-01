Suora lähetys käynnissä: Tampereen kaupunginvaltuusto päättää 9,9 miljoonan euron maakaupasta ja hyvinvointisuunnitelmasta

Kokouksessa on käsiteltävänä Tampereen kaupungin hyvinvointikertomus ja vuosien 2022–25 hyvinvointisuunnitelma sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin välinen maakauppa.

Tampereen kaupunginvaltuusto saa tänään maanantaina päätettäväkseen 9,9 miljoonan euron maakaupan. Kaupan kohteena on Kaupin kampuksella Lääkärintien varrella sijaitseva itäinen parkkialue, joka muodostuu useammasta määräalasta. Määräalojen pinta-ala on yhteensä reilut 18 000 neliötä. Rakennusoikeutta kaupan kohteena olevalla alueella on 45 000 kerrosneliömetriä.

Kaupan toteuttaminen edellyttää kauppahinnan suuruisen lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2022 talousarvioon. Kauppakirjan lisäksi on laadittu maanvuokrasopimus, jolla sairaanhoitopiiri vuokraa kaupungin ostaman alueen. Kauppakirjan mukaan kaupan kohteena olevalla alueella ei sijaitse muita rakennuksia kuin ratikkayhtiön omistama tilapäinen käymälä.

Kaupan taustalla on sairaanhoitopiirin tarve kattaa alijäämäänsä. Aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kaupunki neuvottelivat kampusalueen kaikkien maa-alueiden kaupasta, mutta selvityksen perusteella todettiin, että sote-uudistukseen liittyen sairaalatoiminnan käytössä olevia maa-alueiden kauppa ei ole mahdollinen. Sittemmin on neuvoteltu myös 15 miljoonan euron kokonaisuudesta, mutta nyt kaupan kohteena on siitä vain osa.

Maakaupan lisäksi kokouksen esityslistalla on Tampereen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–25.

