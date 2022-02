Nuoret pääsevät terapiaan ilman ajanvarausta pian myös Tampereen Hervannassa – osallistumiseen riittää nimimerkki

Viime syksynä Tampereen Vanhassa kirkossa aloittanut matalan kynnyksen terapia laajenee Hervantaan.

Helmikuusta alkaen nuorille on tarjolla apua Keskustorin Vanhan kirkon lisäksi Hervannassa.

Aamulehti

Tampereella syyskuussa käynnistynyt ajanvaraukseton walk in -terapiatoiminta on osoittautunut sen verran suosituksi, että toimintaa on päätetty laajentaa. Helmikuussa terapiat käynnistyvät Hervannassa.

”Ajattelimme, että Hervanta on keskittymä, jossa ihmisiä liikkuu paljon”, perustelee Tampereen seurakuntien erityisnuorisotyön koordinaattori Tuomas Perkiö.

Tampereen seurakunnat, YAD ry ja Kirkkohallitus käynnistivät terapiakokeilun syyskuussa 2021 Tampereen Keskustorin Vanhassa kirkossa.

Lue lisää: Nuorten walk in -terapia Tampereen Vanhassa kirkossa jatkuu ainakin kesään saakka: ”Ei terapioiden ruuhka ole koronasta johtuva juttu”

Lyhytterapiat on tarkoitettu 16–30-vuotiaille nuorille. Käydä voi kerran tai useammin. Yhden terapiakerran kesto on noin tunnin tilanteen mukaan. Käyminen on maksutonta.

Lue lisää: Taysin ylilääkäri kertoo kolme tärkeintä syytä, miksi nuorten ahdistuneisuus kasvaa nyt rajusti – Yksi niistä on erityisen yllättävä: ”Etenkin nuorille tytöille vaaratekijä”

Ei tarvitse ilmoittautua

Toiminta käynnistyy Hervannassa joko 2. helmikuuta tai 9. helmikuuta. Periaate on sama kuin Vanhassa kirkossa eli ajanvarausta ei tarvita, vaan riittää, että menee paikan päälle ja ilmoittautuu laittamalla nimimerkin jonotuslistaan.

Vastaanotot ovat avoinna keskiviikkoisin kello 12–19. Paikka on Hervannan yhteisökeskus L8, joka sijaitsee Hervannan kirkkoa vastapäätä kerrostalon alakerrassa entisen sosiaalitoimiston tiloissa.

Osa kokeilee terapiaa

Terapeutteja on paikalla kolme, ja he ovat kaikki ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan koulutettuja nuorisotyön ammattilaisia. Vastaanotolle pystytään ottamaan kunakin iltana 12 nuorta, kuten Keskustorillakin.

Vanhassa kirkolla kävijöitä on ollut aloittamisen jälkeen useita kymmeniä. Kävijät ovat olleet suurimmaksi osaksi 20–30-vuotiaita. Perkiön mukaan käyntien syyt ovat vaihdelleet paljon. Nuoret ovat hakeneet apua tunne-elämän kysymyksiin, ajankohtaisiin kriiseihin ja mielenterveyden haasteisiin sekä etsineet suuntaa elämälle.

”Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisua, miten lähteä kulkemaan kohti muutosta, eli mitä alkaa tehdä toisella tavalla kuin aikaisemmin.”

Matalan kynnyksen terapia ei ole mielen sairauden hoitoa, mutta siitä voi olla apua esimerkiksi tilanteessa, jossa odottaa pääsyä psykoterapiaan. Osa käy ajanvarauksettomassa terapiassa kokeilemassa, millaista terapiassa käyminen on ja lähtee sitten etsimään itselleen pidempiaikaista psykoterapeuttia.

Perkiö ei osaa vielä tässä vaiheessa ennakoida laajeneeko toiminta vielä keskustaa ja Hervantaa laajemmalle. Ensin katsotaan rauhassa, miten toiminta näissä kahdessa kehittyy.

”Toivottavasti ihmiset löytäisivät Hervannassakin paikalle ja onnistuisimme heitä auttamaan ja olemaan tarpeellisia.”