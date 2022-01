Tampereella voi nyt nähdä harvinaisen vaaleaan tilhen – erikoinen näky kiehtoo bongareita, mutta toiset linnut karttavat: ”Yleensä aina yksin”

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin kertoo, että lintu liikkuu yleensä yksin, vaikka alueella on isoja tilhiparvia. Syyn tähän saattaa olla poikkeuksellinen väritys.

Tampereen Takahuhdissa on tehty noin kahden viikon ajan havaintoja poikkeuksellisen vaaleasta tilhistä. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin kertoo, että kyseessä on harvinainen näky.

Tampereen Takahuhdissa liikkuessa kannattaa tiirailla kohti pihlajapuita, sillä alueella asustaa harvinainen lintu.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin kertoo, että Takahuhdissa on tehty havaintoja erittäin vaaleasta tilhistä. Helin kuvailee lintua poikkeuksellisen näyttäväksi.

”Aina joskus näkee tämmöisiä tilhiä, että on jotain poikkeavaa värissä, mutta tämä on kyllä nyt erityisen vaalea ja erittäin, "kauniin” näköinen yksilö.”

Vaalea tilhi viihtyy Takahuhdin koulun lähistöllä. Helinin mukaan linnusta on tehty havaintoja jo noin kahden viikon ajan.

”Siinä, missä se käy ruokailemassa, on ainakin kaksi hyvää, kadunvarrella olevaa pihlajapuuta, missä on vielä runsaasti marjoja. Se syö jonkin aika ja poistuu muualle, ehkä lepäämään ja sulattelemaan ravintoa.”

Mikä? Tilhi (Bombycilla garrulus) Tältä tilhen normaali väritys näyttää. Koko: Pituus 18–21 cm, paino 48–72 g. Esiintyminen: Pohjois-Suomen havumetsien pesimälintu. Pesii satunnaisesti myös Etelä-Suomessa. Suomen pesimäkannaksi arvioitu 20 000–90 000 paria. Ravinto: Marjat, siemenet, selkärangattomat eläimet. Ääni: Helisevä sirinä. Laulu vaatimatonta visertelyä. Uhanalaisuus: Elinvoimainen, rauhoitettu. Ulkonäkö: Kauempaa tilhi näyttää tummalta, mutta lähempää erottuvat erittäin kauniit ja värikkäät höyhenpuvun yksityiskohdat. Yleisväriltään tilhi on harmaanpunertava. Lähde: Luontoportti.com

Vaalea tilhi on saanut bongarit liikkeelle. Tässä monen kamera osoittaa kohti puuta, jossa lintu tiettävästi silloin oli.

”Yleensä aina yksin”

Helinin mukaan väriviat voivat johtua esimerkiksi siitä, että lintu ei muodosta tummaa väriä samalla tavalla kuin muut linnut. Poikkeava väritys saattaa olla myös perinnöllistä.

Vaikka vaalea väristys onkin lintubongarien mieleen, alueen muita lintuja se ei miellytä. Helinin mukaan alueella liikkuu 50–100 tilhen parvia, mutta vaalea tilhi ei liiku niiden mukana.

”Tämä on yleensä aina yksin. Se saattaa johtua juuri siitä, että tämän värivikaisuuden takia muut tilhet saattavat karsastaa sitä, eikä se mielellään ole parvessa”.

Helin kertoo, että tänäkin syksynä on tehty havaintoja vaaleista tilhistä. On myös yleistä, että jossain kohtaa lintua on värivikaa. Hänen mukaansa kyseinen lintu on kuitenkin hyvin harvinainen näky.

”Tämä on todella vaalean hieno yksilö ja mitä nyt olen muitten lintuharrastajien kanssa keskustellut, niin monet ovat sanoneet, ettei näin vaaleaa yksilöä ole koskaan osunut kohdalle. Siinä mielessä se on hyvin poikkeava.”