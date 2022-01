Kun Viinikanlahden uusi pumppaamo otetaan käyttöön, sen kautta kulkee Sulkavuoren uuteen keskuspuhdistamoon noin 50 000 kuutiometriä eli 50 miljoonaa litraa jätevettä vuorokaudessa

Viinikanlahteen rakennettavan pumppaamon maan päällä näkyvät osat nousevat korkeimmillaan noin yhdeksään metriin eli rakennus on lähes kolmikerroksisen talon korkuinen. Rannan suuntaan näkyvä seinä on viherseinä.

Viinikanlahteen Tampereelle kesällä 2024 valmistuva uusi jätevedenpumppaamo on yksi Suomen suurimmista. Rakentaminen alkaa toukokuussa.

Pyhäjärven rantaan nousevan uuden pumppaamon alueella tehdään parhaillaan tarkentavia maaperätutkimuksia. Puiden kaatamisen on määrä alkaa helmikuun puolivälissä.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon lisäksi Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy rakennuttaa toisen ison jätevedenpumppaamon Raholan nykyisen jätevedenpuhdistamon viereen.

Mitä? Kaksi uutta pumppaamoa Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy rakentaa kaksi isoa uutta jätevedenpumppaamoa Tampereelle. Niiden kautta jätevesi pumpataan Sulkavuoren keskuspuhdistamoon. Pumppaamoista toinen rakennetaan Viinikanlahteen ja toinen Raholaan. Pumppaamot toteutetaan yhtenä rakennusurakkana, joka on parhaillaan kilpailutuksessa. Rakennustöiden on määrä alkaa toukokuussa. Raholan pumppaamon on määrä valmistua elokuussa 2023. Viinikanlahden pumppaamo valmistuu vuoden 2024 kesäkuun loppuun mennessä.

Raholassa tehdään parhaillaan viemäröinnin uudelleen järjestelyjä nykyisen jätevedenpuhdistamon tuntumassa, jotta nykyiselle puhdistamolle tulevat jätevedet saadaan ohjattua uuteen pumppaamoon.

Viinikanlahden pumppaamon on määrä valmistua vuoden 2024 kesäkuun loppuun mennessä eli noin vuosi Raholan pumppaamon jälkeen. Haastavan kohteen toteuttamiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Kahden uuden pumppaamon kautta jätevedet alkavat kulkea Sulkavuoren valmistuvaan keskuspuhdistamoon, kun se otetaan käyttöön vuoden 2025 kesällä. Sen jälkeen Raholan jätevedenpuhdistamoa ei enää tarvita, ja alue vapautuu muuhun maankäyttöön uutta pumppaamoa lukuun ottamatta.

Viisi metriä pilaantunutta

Viinikanlahteen nousevan pumppaamon maanpäällisen osan pohjapinta-ala on noin 750 neliömetriä. Varsinainen pumppaamotila on kymmenen metriä maanpinnan alapuolella, ja se on muodoltaan pyöreä. Kaivannon halkaisija on noin 20 metriä ja se tuetaan porapaaluin.

Pumppaamon rakentaminen on geoteknisesti hyvin vaativa hanke, sillä alueella on paljon pilaantunutta maa-ainesta. Myös Pyhäjärven läheisyys asettaa omat vaatimuksensa.

”Siellä on vanhaa täyttömaata, ja koko nykyinen puhdistamoalue on enemmän tai vähemmän pilaantunut”, projektipäällikkö Marko Männynsalo kertoo. ”Alueella on ollut myös teollisuutta, joiden jätevesiä on laskettu avo-ojia pitkin Pyhäjärveen.”

Maa-aines ei Männynsalon mukaan ole kuitenkaan niin pilaantunutta, että se luokiteltaisiin varsinaiseksi ongelmajätteeksi. ”Pumppaamokaivantoa kaivetaan noin 12 metrin syvyyteen. Kaivannosta ensimmäiset viisi metriä on jollakin tapaa pilaantunutta. Sen jälkeen maamassat ovat suhteellisen puhtaita.” Pilaantunut maa kuljetetaan Tarastenjärvelle.

Vaikeusastetta lisää Pyhäjärven läheisyys. Uusi pumppaamo nousee lähelle rantaa osittain nykyisen puhdistamon tonttia ympäröivän aidan ulkopuolelle. Rannassa kulkeva kevyen liikenteen reitti jää työmaan ulkopuolelle.

”Pumppaamo rakennetaan järven rantaan ja se tulee osittain pohjaveden ja järvenpinnan alapuolelle. Siksi vesitiiveys on hyvin tärkeätä”, Männynsalo sanoo. ”Kaivannosta tehdään tiivis porapaaluseinien avulla. Tarvittaessa rakenteiden tiiveyttä varmistetaan vielä suihkuinjektoinneilla. Rakenteet on suunniteltu niin, että ne kestävät veden nosteen, kun pumppaamo on valmis.”

Testataan järvivedellä

Viinikanlahden pumppaamoon asennetaan kaikkiaan kuusi jätevesipumppua. Jäteveden tuloallas voidaan jakaa kahteen lohkoon. Kummassakin lohkossa pumppuja on kolme. Normaalitilanteessa pumpuista kaksi on käytössä ja yksi varalla. Tarvittaessa tuloaltaan toinen lohko voidaan ottaa huoltokäyttöön.

Viinikanlahden vedenpuhdistamolle tulee kolme pääviemäriä: yksi Nalkalankadun, yksi Rongankadun ja yksi Jokikadun suunnasta. ”Raholaan tulevien pääviemäreiden kääntäminen pystytään valmistelemaan etukäteen, mutta Viinikanlahdessa se voidaan tehdä vasta kun pumppaamo on valmistunut”, Männynsalo sanoo.

Pääviemäreiden kääntöurakan toteuttaa Tampereen Vesi. Töiden on määrä alkaa kesän 2024 jälkeen.

Kun kaikki on valmista, Viinikanlahteen tulevat jätevedet jatkavat pumppaamon jälkeen matkaansa kohti Vihilahtea, missä ne ohjataan Sulkavuoren keskuspuhdistamolle menevään tuloviemäritunneliin.

Raholan pumppaamoon tulevat jätevedet jatkavat aikanaan matkaansa Pyhäjärveen laskettujen siirtolinjojen kautta ensin Haikkaan, sieltä Naistenmatkan kautta Partolaan, mistä reitti jatkuu Nuolialantien vartta pitkin Sarankulmankadun risteyksen kautta Vihilahteen.

Ennen jätevesien juoksuttamisen alkamista Raholan pumppaamosta ohjataan siirtoviemäreitä pitkin järvivettä kohti Sulkavuorta.

”Järvivedellä testataan siirtoviemärit ja tunnelit. Myös Sulkavuoren keskuspuhdistamon puhdistamoaltaille tehdään järvivedellä tiiveyskokeita ennen kuin ’jäykän tavaran’ johtaminen sinne alkaa.”