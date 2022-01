Tieto Eppu Normaalin ja Akun Tehtaan Tohloppi-kaupasta oli vanha aprillipila: ”Tässä on nyt tapahtunut ihan järkyttävä sotku”

Eppu Normaali oy:n toimitusjohtaja Aku Syrjä sanoo Aamulehdelle, että torstai-iltana levinnyt tieto Tohloppi-kaupasta on aprillipila viiden–kuuden vuoden takaa.

Tampere

STT:n torstai-iltana uutisoima tieto siitä, että Eppu Normaali oy ja sen toimipiste Akun Tehdas olisivat ostamassa Yleisradiolta sen toimitilat ja toiminnot Tampereen Tohlopissa, ei pidä paikkaansa. Myös Aamulehti julkaisi uutisen torstai-iltana.

Eppu Normaali Oy:n toimitusjohtaja Aku Syrjä sanoo Aamulehdelle, että kyseessä on aprillipila viiden–kuuden vuoden takaa.

”Tätä on kuule nyt selvitelty kissojen ja koirien kanssa. Tässä on nyt tapahtunut ihan järkyttävä sotku”, Syrjä sanoo. ”Joku on onnistunut kaivamaan internetin syövereistä meidän viisi–kuusi vuotta vanhan aprillipilan.”

”Silkkaa aprillipilaa”

Syrjä sanoo, että vanhaa aprillipilaa on sotkettu oikeaan torstaina julkistettuun uutiseen. Yle, Tampereen kaupunki, Akun tehdas ja kiinteistöyhtiö SBB Norden kertoivat torstaina uuden audiovisuaalisen tuotantostudion suunnittelusta. Osapuolet allekirjoittivat studion suunnitellusta ja rakentamisesta aiesopimuksen Raatihuoneella torstaina.

”Se on kaikki todellista, mutta sitten kaikki tämä, mikä liittyy siihen, että olisimme ostaneet Tohlopin liiketoiminnot, on silkkaa aprillipilaa.”

Syrjä sanoo, että vanha aprillipila ei enää löydy yhtiöiden kotisivuilta, mutta netistä hakemalla se on mahdollista löytää. ”En tiedä, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle.”

Syrjä sanoo oikaisseensa virhettä torstai-illan ajan.

Tämä on päivittyvä uutinen.

Oikaisu 27.1.2022 kello 18.34: Korjattu tieto siitä, että Eppu Normaali ja Akun Tehdas olisivat ostamassa Ylen Tohlopin toiminnot.