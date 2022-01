Tampereen puistoihin rakennettiin 15 talviliukumäkeä – Katso lista paikoista, joissa pikkulastenkin on turvallista laskea

Ilkay Bulan laski mäkeä Nekalan Vihiojanpuistossa isoisänsä Lassi Lehtosen kanssa. Ilkay on asunut Turkissa kaksi vuotta ja nyt hän on käymässä Suomessa. Ilkaylla on ollut ikävä talvea ja Suomeen tullessaan häntä jännitti kovasti, onko Pirkanmaalla kunnon talvi.