Aluevaaleissa voi äänestää koronatartunnasta tai eristyksestä huolimatta, kun äänen antaa ulkona. Ennakkoon ajan varanneita ulkoäänestäjiä oli Tampereella iltapäiväneljään mennessä reilut 50.

Uusia vaalivirkailijoita on värvätty estyneiden tilalle viikkojen ajan Tampereella. Kuva on otettu sunnuntaina Tampereella Tammelan koulun äänestyspaikalta.

Aamulehti

Tampereen keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, onko Tampereella jouduttu tekemään sijaisjärjestelyjä aluevaaleissa koronan vuoksi?

”Eri kunnissa on eri käytäntöjä, mutta meillä vaalipäivän virkailijat ovat luottamushenkilöitä, jotka kaupunginhallitus nimeää. Jo monen viikon ajan olemme etsineet estyneiden tilalle uusia vaalivirkailijoita puolueiden kautta.”

”Me olemme varautuneet. Ei ole ollut missään kohtaa ollut lähellekään hankala paikka.”

”Ennakkoäänestyksessä vaalivirkailijat ovat työntekijöitä, mutta varsinaisessa äänestyksessä virkailijat ovat vaalilain mukaan kunnallisen vaalilautakunnan jäseniä eli luottamushenkilöitä, joita puolueet ehdottavat.”

”Uusia paikkoja täytettiin viimeksi maanantaina 17. tammikuuta. Porissa lisättiin vaalivirkailijoita vielä vaalipäivän aamuna.”

Äänestyspaikalla pitää olla viisi vaalilautakunnan jäsentä ja viisi varajäsentä. Äänestyspaikkoja on Tampereella kaikkiaan 68. Kun äänestäjä menee vaalihuoneistoon, aina pitää olla paikalla vähintään kolme jäsentä.

Onko vaalivirkailijoiden poissaoloja ollut tänään paljon?

”Poissaoloja on enemmän kuin tavanomaisesti vaaleissa, mutta se on ymmärrettävää, kun ihmisiä on nyt tavallista enemmän kipeänä.”

Miten paljon tänään on ollut ulkoäänestäjiä koronatartunnan tai eristyksen vuoksi?

”Ulkona on voinut äänestää kahdella tapaa. Osa on soittanut keskusvaalilautakuntaan. Äänestämään on voinut mennä myös sopimalla äänestysajan ennalta.”

”Ennakkoon ajan varanneita äänestäjiä on ollut Tampereella tänään reilu 50”, Perämaa kertoi sunnuntaina ennen neljää.

”Tämä on minusta vähän, mutta toisaalta ne äänestäjät, jotka ovat lukeneet lehdestä, että ulkoäänestysmahdollisuus on, ovat voineet mennä vaalipaikalle suoraan.”

Jos äänestäjä on vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa, eristyksessä tai hänellä on hengitystieoireita, hän voi äänestää äänestyspaikan pihalla soittamalla vaaliviranomaiselle, jonka numero on julisteessa äänestyspaikan pihalla. Yhteensä 29 kuntaa on ilmoittanut ulkoäänestyspaikkoja ennakkoäänestyksessä.

Miten ulkoäänestysmenettely on toiminut?

”Ainakin se, mitä olen nähnyt, meni ihan viimeisen päälle ja kysyin äänestäjiltäkin, miten he sen kokivat. Ainakin he totesivat, että oli selkeästi ohjeistettu.”

Lue lisää: Ensimmäiset äänestäjät olivat jo aikaisin aamulla liikenteessä – Näistä syistä Tampereella äänestetään: ”Sataan vuoteen ei ole ollut tällaista uudistusta”

Lue lisää: Aamulehden kysely: Pirkanmaalaiset eivät usko, että sote-uudistus parantaa palveluita – Yksi huoli nousee ylitse muiden: ”Se on ihmisille elämän ja kuoleman kysymys”

Lue lisää: Katso hakukoneesta, ketkä aluevaaliehdokkaat asuvat samalla asuinalueella kanssasi Pirkanmaalla

Tarkennus 23. tammikuuta kello 17.38: Lisätty juttuun maininta hengitystieoireista ulkoäänestykseen oikeuttavana tekijänä sekä lisätty, että vaalihuoneistossa pitää aina olla paikalla vähintään kolme jäsentä. Aiemmin jutussa luki ”kolme jäsentä”.