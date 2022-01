Suunnitelma koulun purkamisesta ja uuden rakentamisesta Pohjois-Hervannassa etenee

Ahvenisjärven koulun rakennus Tampereella aiotaan purkaa, sillä tilalle halutaan isompi ja uudenaikaisempi koulu. Sen arvioidaan maksavan 28 miljoonaa euroa.

Aamulehti

Ahvenisjärven koulu aiotaan purkaa ja korvata kokonaan uudella koulurakennuksella Tampereella.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti edistää sen suunnittelua kokouksessaan 18. tammikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin esitys, jossa esitettiin koulun purkamista.

Kyse on Pohjois-Hervannan koulutalosta, jossa on oppilaita esikoulusta yhdeksäsluokkalaisiin.

Sen on arvioitu olevan perusparannuksen tarpeessa, ja aiemmin toinen vaihtoehto on ollut korjata ja laajentaa sitä. Tästä vaihtoehdosta on kuitenkin luovuttu, ja nyt tilalle halutaan kokonaan uusi koulu.

Käyttöön vuonna 2026

Uusi koulu edellyttää asemakaavan muuttamista. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 28. tammikuuta asti, ja kaupunki arvioi, että asemakaava vahvistetaan kevättalvella, jos kaavasta ei valiteta.

Purkutöiden suunnitellaan alkavan elokuussa 2023, jolloin valmista tulisi parin vuoden päästä ja koulu voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2026 alussa. Rakentamisen ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin.

Aikataulu on sovitettu yhteen Etelä-Hervannan koulun valmistumisen kanssa. Nyt jo puretulla koululla oli sisäilmaongelmia, ja paikalle rakennetaan uutta koulua. Se on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023, jolloin sen tilat teknillisen yliopiston kampuksella vapautuvat ja ahvenisjärveläiset voivat muuttaa vapautuviin tiloihin. Myös osa ainakin yläkoulun tunneista on tarkoitus pitää uudessa koulussa Etelä-Hervannassa.

47-vuotias koulu

Rakennus olisi kolme-neljäkerroksinen ja alustavassa pihasuunnitelmassa piha jaetaan isojen ja pienten oppilaiden pihoiksi. Tontille kaavoitetaan myös paikka päiväkodille, joka voidaan rakentaa myöhemmin.

Rakentamisen kustannusten arvioidaan olevan reilut 28 miljoonaa euroa. Vanhan remontointi olisi tullut halvemmaksi, mutta uuden rakentamisen katsottiin olevan muun muassa rakennusteknisesti ja tilojen käytön näkökulmasta parempi ratkaisu. Uuteen kouluun mahtuu 1 100 oppilasta.

Ahvenisjärven koulun oppilaita opiskelee nykyisellään kolmessa eri paikassa, sillä alakoululaisia on myös Kanjonin ja Hallilan kouluissa. Pohjois-Hervannan koulutalossa on noin 640 1.–9.-luokkalaista ja viitisenkymmentä esikoululaista.

Nykyinen koulu on valmistunut vuonna 1975, ja se sijaitsee Opiskelijankadulla. Talossa on myös hammashoitola, joka muuttaa Etelä-Hervannan kouluun, kun se valmistuu.