Parikymmentä tamperelaista ravintolaa kiinnitti ikkunoihinsa tekstin #nytriittää kunnes rajoitukset poistuvat: ”Toivottavasti siis pirun vähän aikaa”

Tamperelaisravintolat lähtivät mukaan #nytriittää-kampanjaan.

Aamulehti

Tampereella monen huomio saattaa kiinnittyä ravintoloiden ikkunoissa perjantaista lähtien komeileviin #nytriittää-kyltteihin. Samaiseen aihetunnisteeseen on voinut törmätä myös sosiaalisessa mediassa.

Perjantai-iltana kello 19 ravintoloiden ikkunoihin ripustetut kyltit ja julkaistut päivitykset ovat osa #nytriittää-kampanjaa. Sen tarkoituksena on viestiä, että ravintoloiden rajoitukset koetaan epäoikeudenmukaisiksi. Kyltit ovat esillä niin kauan kuin ravintolarajoitukset ovat voimassa.

”Toivottavasti siis pirun vähän aikaa, vain kaksi, kolme päivää”, kampanjan alulle Tampereella pistänyt, Periscopen ja Dining 26:n ravintoloitsija, keittiömestari Arto Rastas sanoo. ”Lähtökohtaisesti haluamme, että rajoitukset purettaisiin. Tai että meille kohdennettaisiin tukia menetyksistä, joita vuosien varrella on tullut.”

Pirkanmaalla ravintolat on suljettava rajoitusten vuoksi viimeistään kello 18. Anniskelu on sallittu kello 17 asti. Ruokaravintoloissa asiakaspaikoista on käytössä 75 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia.

Tampereen Ratinassa Periscope-ravintola teippasi ikkunaan #nytriittää-kyltin mielenilmaukseksi rajoituksille. Viereisellä kuntosalilla kuntoiltiin vielä puoli yhdeksältä perjantai-iltana.

Kylttejä ja kynttilöitä

Rastas kertoo, että #nytriittää-kampanjan pani alulle Kolarissa sijaitsevan Aurora Estate -hotellin omistaja Sirly Ylläsjärvi. Kylttien ripustamisen lisäksi ravintoloissa ympäri Suomen sytytettiin yhtä aikaa kynttilöitä.

”Omalta osaltani haastoin Tampereen seudun ravintolat mukaan, ja siitä se sitten lähti”, Rastas kertoo. Hän ei osaa sanoa, kuinka monta ravintolaa tempaukseen tarkalleen osallistuu, mutta arvioi niitä olevan ainakin parikymmentä.

Hän kertoo olleensa "kapinoimassa” rajoituksia vastaan pitkin pandemia-aikaa. ”Koin, että tässä vaiheessa tähän on tartuttava kiinni, koska kentällä on paljon sellaisia taistelijoita, jotka haluaisivat sanoa, mutta joilla ei ole samanlaista mahdollisuutta saada ääntään kuuluviin.”

Myös O’Connell’sin ikkunaa koristaa #nytriittää-teksti.