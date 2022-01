Tampereen vetovoima on kestänyt myös pandemian aikana. Koronavirus ja matkustusrajoitukset eivät ole karkottaneet korkeakoulujen ulkomaisia hakijoita. Myös ammatillinen opettajankoulutus on pitänyt pintansa.

Aamulehti

Koronapandemia ja matkustusrajoitukset eivät ole vaikuttaneet hakijoiden määrään Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) englanninkielisissä kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa. Päin vastoin, hakemusten määrä on kasvanut.

Tamkin syksyllä 2022 alkaviin englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin saapui 4 329 hakemusta. Vuosi sitten hakemuksia oli yli tuhat vähemmän: 3 276. Kasvu edellisvuoteen on 32 prosenttia.

Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien hauissa saattoi hakea 11 tutkinto-ohjelmaan. Hakijoista suomalaisia on noin viidesosa. Hakijoita oli kaikkiaan 3 963.

”Suomalaisia hakijoita toivoisimme olevan enemmänkin. Ryhmälle on vahvuus, että mukana on sekä suomalaisia että ulkomaisia opiskelijoita”, Tamkin opiskelijarekrytoinnin päällikkö Marjo Korhonen sanoo.

Mikä? Yhteishaku Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku järjestettiin 5.–19.1.2022. Hakea sai syksyllä 2022 alkaviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Kevään toinen yhteishaku järjestetään 16.3-30.3.2022. Silloin voi hakea ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyllä 2022 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Tampereen yliopistossa englanninkielisiin ohjelmiin hakemuksia jätettiin yhteensä 1 906. Hakemusten määrä kasvoi viime vuodesta yli 80 prosenttia. Tammikuun 19. päivä päättyneessä yhteishaussa oli mahdollista hakea opiskelemaan kahteen englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan. Niissä hakukohteita oli viisi.

Yksittäisiä hakijoita yliopistoon oli 1 399, ja he edustavat 105:tä eri kansallisuutta. Suomalaisia hakijoita oli 472. Hakijoista 60 prosenttia eli 838 on EU/ETA-alueen ulkopuolelta.

Patoutunutta kysyntää

”Monitieteiset englanninkieliset ohjelmamme ovat kasvattaneet suosiotaan sekä suomalaisten että ulkomaalaisten hakijoiden keskuudessa”, Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtori Marja Sutela sanoo. ”Englanninkielisille kandidaattiohjelmille on selvästi kysyntää.”

Kansainvälisten ohjelmien hakijamäärien kasvu kertoo Sutelan mielestä siitä, että pitkään jatkuneen pandemian luoma patoutunut kysyntä on nyt purkautumassa.

”Opiskelijat lähtevät liikkeelle ja hakeutuvat opiskelemaan, kun pari vuotta on pohdittu, joko pandemia alkaisi kohta helpottaa. Keskusteluissa eurooppalaisten kollegoiden kanssa on käynyt ilmi, että samanlaista ilmiötä on näkynyt muuallakin.”

Tamkin Marjo Korhonen uskoo, että pandemiankin aikana kasvanut hakemusten määrä englanninkielisiin ohjelmiin viestii siitä, että Tamkin ja Tampereen maine hyvänä opiskeluympäristönä on kiirinyt maailmalle. ”Meillä opiskelleet kansainväliset opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä myös poikkeusaikana, ja he ovat vieneet sanaa eteenpäin omissa yhteisöissään ja kotimaissaan.”

Opettajuus kiinnostaa

Myös Tamkin ammatillisten opettajankoulutusten kiinnostus on säilynyt pandemiasta huolimatta korkeana.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen ja opinto-ohjaajankoulutukseen oli yli 860 hakijaa.

Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola on hakijamäärään hyvin tyytyväinen.

”Hakijaluvut ovat edelleen korkeita, vaikka viimeisten parin vuoden aikana opettajuus on ollut esillä myös vähän negatiivisissa yhteyksissä. Se kertoo siitä, että opettajuus nähdään edelleen tärkeänä.”

Haku ei ollut osa korkeakoulujen yhteishakua. Koulutus on suunnattu jo korkeakoulututkinnon hankkineille. Työkokemusta on oltava vähintään kolme vuotta.