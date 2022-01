Vesi tulvii moottoritiellä Tampereen Sarankulmassa – liikenteen nopeutta laskettu

Aamuliikenteessä suositellaan käyttämään oikeanpuoleista kaistaa, sillä vasemmalle on tulvinut sulamis- ja sadevettä.

Tampereen Sarankulmassa on vettä moottoritiellä. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan vesi haittaa liikennettä Kolmostiellä Tampereen suuntaan ajettaessa. Tulvimiskohta on Tampereen messu- ja urheilukeskuksen paikkeilla.

Liikenneoperaattori Heidi Peltomaa kertoo, että aiheuttajana on mahdollisesti tukkeutunut kaivo. ”Sulamisvesiä ja sadevesiä on valunut Sarankulman kohdalla Helsingin suuntaan olevalle vasemmalle kaistalle. Vettä on siinä aika reilusti.”

Vasemmanpuoleisella kaistalla ajamista tulisi välttää ja käyttää Sarankulman kohdalla oikeanpuoleista kaistaa. Ensitoimenpiteenä tiellä on laskettu nopeusrajoitus.

Tämä on päivittyvä uutinen.