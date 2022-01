Pirkanmaan maakuntamuseo valitti Taysin jättilaajennuksen luvasta – maamerkkinä pidetty B-rakennus jäisi uudisrakennuksen varjoon

Maakuntamuseo vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan Tampereen yhdyskuntalautakunnan joulukuussa tekemän poikkeamislupapäätöksen.

Aamulehti

Pirkanmaan maakuntamuseo on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Taysin jättihankkeen joulukuussa saamasta poikkeamisluvasta. Valituksesta kertoi ensimmäisenä Yle.

Valituksen mukaan poikkeamislupa mahdollistaa asemakaavaa merkittävästi massiivisemman uudisrakentamisen Taysin B-rakennuksen kaakkoispuolelle.

Poikkeamisluvan mukainen rakentaminen ei ylitä asemakaavan rakennusoikeutta, mutta ylittäisi merkittävästi kaavan mukaisen kerrosluvun ja vesikaton ylimmän korkeusaseman.

Valituksessa todetaan, että uudisrakennus kohoaisi paikoin 4–10 metriä B-rakennusta korkeammaksi ja peittäisi sen kaakosta käytännössä kokonaan.

Havainnekuva näyttää, miten uudisrakennus sijoittuisi alueelle.

Maakuntamuseo: Hanke on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen

B-rakennus on Taysin vanha päärakennus. Se on asemakaavassa suojeltu, eikä kaavamääräysten mukaan korjaus- tai muutostöillä saa turmella esimerkiksi rakennusmassan maisemallista säilymistä kaupunkikuvassa. Voimassaolevan asemakaavaratkaisun tavoite on, että B-rakennus näkyy pitkältä sivultaan kaupunkikuvassa omana, tunnistettavana rakennuksenaan. Vuonna 1962 valmistunut 13-kerroksinen potilastorni on maakuntamuseon mukaan sairaalan symboli ja maamerkki.

Valituksen mukaan poikkeamisluvan mahdollistama korkea ja massiivinen rakentaminen heikentää merkittävästi maakunnallisesti arvokkaan Taysin alueen sekä asemakaavassa suojellun B-rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Hanke on maakuntamuseon mukaan maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, eikä täytä lain määrittelemiä poikkeamisluvan myöntämisen edellytyksiä. Museo katsoo, että Taysin laajentumistarpeet tulisi tutkia asemakaavaprosessilla.

Maakuntamuseo vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan Tampereen yhdyskuntalautakunnan joulukuussa tekemän poikkeamislupapäätöksen ja pyytää hallinto-oikeutta kieltämään lupapäätöksen täytäntöönpanon valituksen käsittelyn ajaksi.

Mikä? Uusi sairaalarakennus Kustannusarvio noin 700 miljoonaa euroa. Rakennukseen sijoittuisivat päivystys Acuta, päivystysosastot, tehohoito, leikkaussaleja, poliklinikoita, vuodeosastoja ja kuvantaminen. Toiminta siirtyisi A-, B- ja K-rakennuksista uuteen rakennukseen. Rakennettaisiin vanhan päärakennuksen eli B-rakennuksen ja Teiskontien väliin. Rakennusaika 2023–2029. Enimmillään 11 kerrosta.

Tilat elinkaarensa päässä

Poikkeamislupaa hakeneen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan asemakaavan mukaisessa ratkaisussa laajennusosat levittäytyisivät laajalle alueelle Kaupin kampuksella. Sen mukaan rakentamiselle suunniteltu paikka on ainoa, jossa ensiavun, tehohoidon, leikkaussalien ja vuodeosastojen sijoitus pystytään ratkaisemaan niin, että kriittiset yhteystarpeet toimivat ja välimatkat jo rakennettuun ympäristöön pysyvät tehokkaina.

Sairaanhoitopiirin hanke on lisäksi kiireellinen, sillä nykyiset tilat ovat elinkaarensa päässä ja niiden tekninen huono kunto aiheuttaa laajan toiminnan keskeytymisen riskin.

Alueelle laitettiin vireille myös asemakaavamuutos siltä varalta, että poikkeamislupa hylätään. Kaavamuutos kestää kuitenkin huomattavasti poikkeamisluvan saamista pidempään.

Pohjaesityksenä yhdyskuntalautakunnalle oli, että poikkeamislupa hylätään. Lautakunta kuitenkin hyväksyi luvan. Apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) kommentoi tuolloin, että päätös oli vahva poliittinen tahdonilmaus ja tulkinta siitä, että maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät poikkeamisluvan myöntämiselle, vaikka asemakaavasta poikkeaminen onkin mittava. Jäntin mukaan hankkeen tärkeys ymmärrettiin päätöstä tehdessä.