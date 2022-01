Tampereen Tasanteen tulipalon syttymissyy yhä epäselvä – yksi asunto tuhoutui täysin, vahinkojen koko laajuutta selvitetään

Paritaloasunto tuhoutui täysin rajussa tulipalossa Tampereen Tasanteella maanantaina. Vahinkojen koko laajuudesta tai palon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa.

Tampereen Tasanteen rakennuspalon mahdollisesta syttymissyystä ei vielä tiistaina aamupäivällä ollut tietoa. Paritaloasunto tuhoutui täysin rajussa tulipalossa Tasanteenraitilla maanantai-iltana.

Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Jari Hiltunen Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo, että toistaiseksi epäselvää on myös se, missä palo on saanut alkunsa ja miten se on edennyt.

”Kun pelastus on tullut paikalle, asunto on ollut täyden palon vaiheessa. On ollut aika hankala siinä vaiheessa kartoittaa lähtökohtaa sille, mistä palo olisi lähtenyt. Asunto on ollut kauttaaltaan tulessa”, Hiltunen sanoo.

Itse palo saatiin Hiltusen mukaan nopeasti hallintaan, mutta jälkiraivaustyöt jatkuivat yöhön. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta maanantaina hieman ennen iltayhdeksää.

Ensimmäiset yksiköt poistuivat noin tunnin kuluttua hälytyksestä. Tehtävän kirjattiin olevan ohi kello 02 yöllä. Sammutus- ja jälkiraivaustöihin osallistui kaikkiaan yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

Sammutus- ja jälkiraivaustöihin osallistui yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Ainakin alkuvaiheessa palosta nousi sankasti savua. Pelastuslaitos rajasi paloa muun muassa avaamalla kattoa.

Vahinkojen laajuutta kartoitetaan

Tulipalossa tuhoutunut asunto on osa neljän asunnon kokonaisuutta, jossa kaksi paritaloa on kytketty toisiinsa. Naapuriasunto kärsi savu- ja vesivahinkoja, eivätkä sen asukkaat asukkaat päässeet palaamaan yöksi kotiin. Heille järjestettiin tilapäismajoitus.

Tulipalon aiheuttamien vahinkojen koko laajuudesta ei toistaiseksi ole varmuutta.

”Tämän päivän aikana kartoitetaan enemmän tilannetta rakennuksen osalta, kun päivänvalossa tutkitaan paikkoja. Poliisi ja palonsyytutkija tutkivat kohdetta”, Hiltunen kertoo aamupäivällä tiistaina. ”Palohan saatiin heti alkuvaiheessa hyvin hallintaan, mutta se pääsi pureutumaan rakenteisiin.”

Paritalosta evakuoitiin kolme henkilöä. Heistä yksi pelastettiin palaneesta asunnosta. Ensihoito kuljetti paloasunnosta pelastetun sairaalaan. Evakuoitujen tarkemmasta voinnista tai esimerkiksi iästä ei ole tietoa.

Hiltusen mukaan hälytyksen palosta on ilmeisesti tehnyt joku rakennuksessa olleista. Ilmoittajan kertomien alkutietojen mukaan rakennuksen katto on ollut liekeissä ja myös asunnon sisällä on palanut.

”Ennen pelastuslaitoksen tuloa siellä on hälytelty naapureita ja ohjattu asukkaita ulos rakennuksesta”, Hiltunen kertoo.