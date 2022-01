Koululaisten ateriakassien ja ruokarahan määrä vähenee merkittävästi Tampereella – ”Koronakaranteenista tuli ihan normaali sairauspoissaolo”

Oppilaiden huoltajat ovat saaneet kouluilta ristiriitaista tietoa ateriakorvauksesta. Toistaiseksi vain eristykseen asetetut lapset ovat oikeutettuja ruokarahaan.

Aamulehti

Vain koronaan sairastuneilla ja eristykseen asetetuilla lapsilla on jatkossa oikeus koululounaskorvaukseen.

Tämä johtuu sairaanhoitopiirin uudesta linjauksesta lopettaa tartuntojen jäljitys. Jäljitysten lopettamisen vuoksi myöskään karanteeneja ei Tampereella enää aseteta.

”Uudet linjaukset tekivät koronakaranteenista tavallaan ihan normaalin sairauspoissaolon. Näinhän se menee normaalitilanteessakin: jos lapsi on sairaana, hän ei ole oikeutettu ateriakorvaukseen”, linjaa Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä.

Linjaus perustuu perusopetuslain pykälään numero 18, jossa määrätään erityisistä opetusjärjestelyistä. Tällaisia voivat koronaeristyksen lisäksi olla myös esimerkiksi etäopetukseen siirtyminen.

Tieto ei kuitenkaan ollut ainakaan alkuviikosta tavoittanut vielä kaikkia kouluja. Esimerkiksi Messukylän alakoulun oppilaiden huoltajat saivat tiistaina iltapäivällä Wilma-viestin, jossa kerrottiin, että joko eristykseen tai karanteeniin määrätyille oppilaille korvataan menetetty kouluruokailu rahana ja pyydettiin lisäämään tilinumero jo valmiiksi Wilmaan.

Laki velvoittaa Suomessa kouluja tarjoamaan maksuttoman lounaan. Tästä syystä myös Pirkanmaalla otettiin käyttöön ensimmäisenä koronakeväänä ruokakassijakelu, kun etäopetukseen siirtymisestä päätettiin.

Velvoite ei koske sairastumisen vuoksi kotiin jääviä lapsia tai esimerkiksi kotikoulussa olevia oppilaita.

Huoltaja päättää, valitseeko ruokakassin vai rahaa

Ensisijainen tapa korvata menetetty koululounas on Järvelän mukaan ruokakassi. Perusopetusjohtaja muistuttaa, että päätös kouluruokailun korvauksesta on kuitenkin huoltajan, ei koulun.

”Meillä on velvollisuus järjestää kouluruokailu, mutta me emme huolehdi sen valmistuksesta tai jakelusta. Rahallinen korvaus on kouluille ruokakassia yksikertaisempi, kun puhutaan koulutasolla alle kymmenestä korvauksesta. Ensisijaisesti lounas korvataan kuitenkin ruokakassilla.”

Perusopetus on tilannut Pirkanmaan Voimialta yhteensä tuhat ruokakassia.

Vielä vuoden ensimmäisellä viikolla jännitettiin, tekeekö hallitus päätöksen etäopetuksesta. Lopulta kevätlukukausi pyörähti käyntiin lähiopetuksella myös Pirkanmaalla.

Keskiviikkona Pirkanmaan sairashoitopiiri ilmoitti, että koronaan sairastuneiden eristystä lyhennetään kymmenestä viiteen päivään ja että karanteenista luovutaan kokonaan.

Samoihin aikoihin kaupungin perusopetus teki tuhannen ruokakassin ruokatilauksen Pirkanmaan Voimialta, joka vastaa Tampereen kaupungin koulujen ateriapalveluista.

Ruokakorvaus on kolme euroa lounaalta

Yksi koululounas maksaa kolme euroa. Summa on sama, mikä lapsen huoltajalle maksetaan kouluaterian korvauksena yhdeltä päivältä ja myös sama, minkä Tampereen kaupunki on maksanut Voimialle yhdestä annoksesta.

”Kasseja aletaan jakaa ensi viikolla yksittäisten tarpeiden mukaisesti”, sanoo Pirkanmaan Voimian liiketoimintajohtaja Tarja Alatalo.

Alatalo uskoo, että karanteenista luopumisesta huolimatta kaikille kasseille tulee lähikuukausina käyttöä.

Ruokakassit sisältävät erilaisia, huoneenlämmössä säilyviä eineksiä. Voimialta kerrotaan, että ruokakassien mahdolliset ylijäävät ruoat voidaan tarjota myöhemmin kouluilla ylimääräisinä välipaloina.

”Tuhat kassia ei lopulta ole kovin paljon, kun ajatellaan, että ne on tilattu kaikkien Tampereen peruskoulujen tarpeisiin.”

Koko perusopetuksen yhteinen Wilma-tiedote ruokakorvaukseen liittyvistä tarkennuksista lähetetään huoltajille ensi viikon maanantaina.