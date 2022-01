Mitä kaupunki tiesi Tampereen vuokra-asuntoyhtiön myyntiaikeista? ”Kyllä tästä jäi muistijälki ja tällaisia asioita katsotaan tarkemmin”

Kysyimme Kalervo Kummolalta (kok.), Lauri Lylyltä (sd.), Olga Haapa-aholta (vihr.) ja Arto Vuojolaiselta, mitä konsernijaosto tiesi TVA:n asuntokaupoista ja koska niistä keskusteltiin.

Aamulehti

Tampereen vuokra-asunnot oy:n (TVA) myymien asuntojen ympärillä käyty keskustelu kiihtyy. Aamulehti kertoi 11. tammikuuta, että TVA myy 106 asuntoa kahdeksassa eri kohteessa eri puolilla kaupunkia. Toimitusjohtaja Marko Salonen puolusti asuntojen myyntiä yhtiön strategialla, jonka osana on tehty realisointisuunnitelma kohteista, joista luovutaan.

Lue lisää: Tampereen kaupungin vuokrataloyhtiö TVA myi yli sata asuntoaan yksityiselle sijoitusyhtiölle – Tammelan puutaloidyllissä 20 vuotta asunut asukas järkyttyi: ”Tämä tuli ihan puskista”

TVA on Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö. Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, olisiko kauppa pitänyt etukäteen hyväksyä konsernijaostossa ja kuka tiesi kaupoista etukäteen.

Kaupunki ohjaa omistamiaan yrityksiä omistajaohjauksella. Sitä ohjaa liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, ja luottamuselimissä ohjaus kuuluu kaupunginhallituksen konsernijaostolle.

Salonen sanoi Aamulehden aiemmassa haastattelussa: ”Kaupoista on etukäteen ilmoitettu omistajaohjaukselle ja käyty keskustelut kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajiston kanssa. Päätöksille on haettu hyväksyntä etukäteen.”

Kaupungin konserniohjeen mukaan yhtiön on hankittava kaupungin kanta asiaan tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Ohjeessa on lueteltu asioita, joista kanta on haettava konsernijaostosta. Listalla on kohta, jonka mukaan kanta on haettava, jos päätös koskee liiketoiminnan tai sen merkittävän osan myymistä.

”Tämä on minun tulkintani, jonka olen antanut TVA:lle. Kun kyseessä on noin sadan asunnon myynti, joka on heidän 2 500 asunnon kannasta noin neljä prosenttia, niin ei ylitä kynnystä. Tällaisen ohjauksen olen heille antanut”, sanoo rahoitusjohtaja Vuojolainen.

Puheenjohtajisto ei tiennyt

Konsernijaoston puheenjohtajisto Lauri Lyly (sd.), varapuheenjohtajat Kalervo Kummola (kok.) ja Olga Haapa-aho (vihr.) sanovat kaikki, ettei asiaa ole käsitelty konsernijaostossa, eikä puheenjohtajisto ole kauppaa hyväksynyt.

”Eivät ole kertoneet mitään, eivätkä kysyneet lupaa, mutta sitä ei tarvinnutkaan kysyä”, Kummola tulkitsee.

”Minusta tämä olisi ollut fiksua käydä läpi, vaikka ymmärrän, että tämä on yhtiön oma asia”, Haapa-aho sanoo.

TVA on käynyt esittelemässä toimintaansa konsernijaostossa lokakuussa 2021. Vuojolainen sanoo, että kyseessä oli tavanomainen yrityksen esittely, joita konsernijaostossa muutoinkin on. Lokakuussa käytiin läpi tilannekatsaus ja strategiaa, jonka TVA:n hallitus oli hyväksynyt kesäkuussa.

”Osana sitä on kerrottu, että tiettyjä kohteita saatetaan myydä. Mutta eivät ole kertoneet listaa, mitkä kohteet ovat”, Vuojolainen sanoo.

Lyly sanoo, että jälkeenpäin ajateltuna tilanteessa olisi voinut toimia toisinkin. "Olisi pitänyt ryhtyä kysymään, mitkä kohteet ovat kyseessä.”

Lisäksi on ollut toinen palaveri, jossa olivat läsnä Vuojolainen, Salonen, TVA:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Eskelinen ja puheenjohtajistosta Lyly ja Kummola. Vuojolaisen mukaan tuossakin kokouksessa on mainittu asuntojen myynti. ”Niitä ei ole kohdekohtaisesti esitelty”, Vuojolainen sanoo.

Asuntojen myynnistä on päättänyt TVA:n hallitus. Sen jäsenet valitsee kaupungin konsernijaosto, ja valinnassa on merkitystä puoluepolitiikalla, mutta myös asiantuntemuksella.

”He ovat toimineet strategiansa mukaisesti. Olisi ollut kohtuullista, että meitä olisi informoitu enemmän yksittäisistä asuntokohteista ja niiden luonteesta”, Lyly sanoo.

Jäsenet TVA:n hallitus Puheenjohtaja: Juhani Eskelinen. Jäsenet: Ahto Aunela, Päivi Hirvonen, Antti Juva, Matti Kirjalainen, Tero Nikander, Sanna Nokelainen, Juha-Pekka Pöntinen ja Irene Roivainen.

Lyly sanoo, että asiaa käydään läpi vielä konsernijaostossa. Kauppaan sillä ei enää ole vaikutusta, mutta Lylyn mukaan kyse on prosessin läpikäymisestä ja mitä voidaan tulevaisuudessa tehdä paremmin

”Kyllä tästä jäi kaikille muistijälki, ja tällaisia asioita katsotaan tarkemmin.”

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala kommentoi syntynyttä keskustelua niin, että olisi ollut hyvä, jos lokakuun esittelyssä myyntiaikeita olisi valotettu enemmän. Silloin asiasta olisi voitu keskustella.

Kummola kiinnittää huomiota siihen, miten TVA on aiemmin toiminut: ”Meillä on siellä TVA:ssa aika kokenut porukka ja hyvä toimitusjohtaja. Eivät he tyhmiä kauppoja tee. Miksi kukaan ei puhu mitään siitä, että sama firma on hankkinut yli 300 uutta asuntoa. Sitten nousee hirveä meteli, kun myydään 100. On syytä muistaa, että hyvin vastuullisesti he ovat toimineet esimerkiksi Hipposkylässä.”