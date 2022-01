Turpeen polttaminen loppuu Tampereella kahden vuoden päästä – Sähkölaitos: ”Ei vaikuta kaukolämmön hintaan”

Turpeen käyttäminen polttoaineena vähenee Tampereen Sähkölaitoksen voimalaitoksissa suunniteltua aiemmin. Turve pysyy kuitenkin varapolttoaineena.

Tampereella piti luopua turpeen polttamisesta normaalioloissa vuoteen 2030 mennessä, mutta näillä näkymin se tapahtuu jo vuoteen 2024 mennessä, Tampereen Sähkölaitos tiedottaa.

Turve on ollut kymmeniä vuosia tärkeä polttoaine Tampereella, sillä Naistenlahti 2 -voimalaitoksen kattilan tekniikka on vaatinut, että osa kattilan polttoaineesta on turvetta.

Naistenlahti 2 on ainoa turvetta käyttävä voimalaitos Tampereella. Se korvataan ensi vuonna käyttöön otettavalla uudella Naistenlahti 3 -voimalaitoksella.

Toimitusjohtaja Jussi Laitisen mukaan uudessa voimalaitoksessa aiotaan käyttää polttoaineena purkutyömailta tuotua puujätettä, sahoilta tuotua purua, metsistä puunkorjuutyömailta kerättyjä risuja ja puiden latvuksia sekä pieniä määriä teollisuuden ja kaupan muovipakkausjätettä. Nämä polttoaineet tuodaan voimalaitokselle 100–150 kilometrin päästä Tampereesta.

Uudessa Naistenlahti kolmosessa käytetään turvetta varapolttoaineena. Laitinen kertoo, että tavoitteena on käyttää kotimaisia polttoaineita. Jos kovilla pakkasilla tarvitaan lisää lämpöä ja sähköä, poltetaan kaasukattilassa Venäjältä tuotua maakaasua. Maakaasun varavoimana taas on öljy.

Pakkasten takia lisääntyneen lämmön tarpeen lisäksi sähkölaitoksella varaudutaan myös siihen, että lämpöä voidaan tuottaa, vaikka jokin laitoksista olisi vikaantunut ja sen takia poissa käytöstä.

Nouseeko sähkön hinta, kun turpeesta luovutaan?

”Turpeesta luopuminen ei vaikuta sähkön eikä kaukolämmön hintaan”, Jussi Laitinen vakuuttaa.

Syynä on päästökauppa. Turve luokitellaan fossiiliseksi polttoaineeksi, ja kun sitä poltetaan, ilmakehään pääsevistä hiilidioksitonneista pitää maksaa päästöoikeuksina. Puu taas luokitellaan uusiutuvaksi polttoaineeksi, ja sen polttamisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä ei makseta.

Kun päästöoikeuksien hinta nousee, turpeen käyttö muuttuu kalliimmaksi. Päästökauppa siis ohjaa lopettamaan turpeen polttamisen ja siirtymään puupohjaisiin polttoaineisiin.

Laitinen kertoo, että yksi rekkakuormallinen puupolttoainetta tai turvetta tuottaa poltettaessa yhtä paljon lämpöä, eli teknisesti sanottuna puupolttoaineen ja turpeen energiasisältö per kuutio on yhtä suuri. Turpeen eduksi Laitinen mainitsee sen, että turpeen lämpöarvo säilyy varastossa. Puu taas mätänee ja lahoaa varastossa, eikä kelpaa enää polttoaineeksi.