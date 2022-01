Nokia-areenan liikennejärjestelyjä testataan ensi yönä – Liikenteelle haittaa lähikaduilla: ”Tämän jälkeen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön”

Projektipäällikkö Mika Kulmalan mukaan kyseessä on käyttöönottotestaus, jossa testataan liikennehallintajärjestelmän kokonaisuuden toimivuutta. Lisäksi testataan järjestelmän toimivuutta mahdollisissa vikatilanteissa.

"Lähtökohta on, että nyt on homma valmis, ihan kauimmaisia tiedotusopasteita lukuunottamatta. Niissä on toimitusaika vielä pitkällä, mutta ne eivät vaikuta tämän järjestelmän käyttöönottoon. Niillä informoidaan kauempana sulkutilanteesta”, kertoo Projektipäällikkö Mika Kulmala.

Tampereen Nokia-areenan lähialueen liikennejärjestelyjä testataan keskiviikon ja torstain välisenä yönä 12.–13. tammikuuta.

Testaukset aloitetaan keskiviikkona kello 22. Testaukset haittaavat liikennettä, ja paikan päällä on liikenteen ohjaajia opastamassa autoilijoita.

Projektipäällikkö Mika Kulmalan mukaan kyseessä on käyttöönottotestaus, jonka jälkeen liikenteenhallintajärjestelmä on käyttövalmis.

”Jos tulee korjattavia asioita niin sitten korjataan vielä, mutta kyllä nyt tarkoitus on tehdä käyttöönottotestaus. Tämän jälkeen se voidaan ottaa käyttöön.”

Kokonaisuus testissä

Isojen tapahtumien aikana areenan lähialueen liikennettä ohjataan sähköisellä opastusjärjestelmällä, tilapäisillä sähköisillä liikennemerkeillä ja kaistaopasteilla liikennevalo-ohjauksen lisäksi. Kadut voidaan sulkea moottoriajoneuvoliikenteeltä sähköisillä ajoesteillä eli pollareilla.

Kulmalan mukaan kaikki järjestelmän osat on testattu erikseen. Keskiviikkoyönä testataan liikennehallintajärjestelmän kokonaisuuden toimivuutta. Lisäksi testataan järjestelmän toimivuutta mahdollisissa vikatilanteissa.

”Tietyissä sekvensseissä mennään koko ajan eteenpäin kunnes sitten viimeisessä vaiheessa voidaan nostaa niitä pollareita ylös. Tuossa on tosi monta järjestelmää, joiden pitää toimia yhdessä. Kaikkia on testattu erikseen ja ne toimivat, nyt testataan kokonaisuutta.”

Nokia-areenan viereisten katujen esteitä testattiin joulukuun puolivälissä. Kuvassa Sorinkadun levyajoesteet.

Aamuksi valmista

Kulmala kertoo, että tavoitteena on saada koko järjestelmä testattua keskiviikon ja torstain välisen yön aikana.

”Testauksen kesto riippuu siitä, että paljonko tulee haasteita. Testattavia asioita on paljon. Järjestelmään täytyy myös tehdä vikoja, jotta nähdään, miten se toimii vikatilanteessa. Tavoite on, että aamuun mennessä on saatu tehtyä kaikki, mitä testilistassa on tarkoitus tehdä.”

Nokia-areenaa ympäröivien katujen sulkeminen on pitkä prosessi, jonka eri vaiheet vievät aikaa 15–45 minuuttia.

”Mennään pykälä pykälältä eteenpäin, ennen kuin viimeisessä vaiheessa pollarit nousee. Se ei ole mitään sellaista, että napista painetaan ja katsotaan että toimiiko vai ei.”

Myöhään liikkeellä

Areenaa ympäröivien liikennejärjestelyjen valmistuminen on ollut esillä joulukuun alusta asti. Erityisesti ajotiet sulkevien pollarien valmistumista on odotettu.

Kulmalana mukaan hankkeen valmistuminen ei myöhästynyt, vaan suunnittelu aloitettiin liian myöhään.

”Tämä tuli maaliskuussa, että tällainen toteutetaan, niin kyllä jo siinä vaiheessa tiedettiin, että aika sula mahdottomuus on päästä marraskuun loppuun tämä valmiiksi. Todella hyvin on urakoitsijat suoriutuneet, että ollaan tässäkin vaiheessa, he ovat tehneet yötä päivää hommaa viimeiset kuukaudet.”

"Viivästys on ollut siinä, että oltiin myöhään liikkeellä. Olisi pitänyt varata vähintään vuosi aikaa tämmöisen järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen, nyt tämä tehtiin reippaasti alle vuodessa.”