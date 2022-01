Näin aluevaalit aiotaan järjestää pahenevassa koronatilanteessa Tampereella – "äänestyspaikkoja ei suljeta”

Tampereen keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa sanoo, että pandemiaan on varauduttu ja varahenkilöstöä on riittävästi.

Aamulehti

Aluevaalit järjestetään koronataudin varjossa. Koronaan sairastuneita on ennätysmäisen paljon, eikä tauti näytä olevan hiipumaan päin. Tiistaina Suomessa todettiin lähes 10 000 uutta koronavirustartuntaa.

Ennakkoäänestys on 12.–18. tammikuuta. Korona näkyy vaalikopeilla muun muassa siten, että vaalitoimitsijat pitävät maskia ja käyttävät käsidesiä. Äänestyspaikalla on lisäksi pleksit äänestäjän ja vaalitoimitsijan välissä.

Varsinainen vaalipäivä on vajaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina 23. tammikuuta.

Voiko käydä niin, ettei kaikkia äänestyspaikkoja saada pidettyä auki, Tampereen keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa?

”Sellaista vaihtoehtoa ei ole, äänestyspaikkoja ei suljeta ennakkoäänestyksen aikana eikä varsinaisena vaalipäivänä.”

”Tampereella on 68 äänestysaluetta ja 22 ennakkoäänestyspaikkaa.”

Paljonko henkilöstöä on?

”Ennakkoäänestyspaikoille on palkattu noin sata vaalivirkailijaa ja varahenkilöitä on noin 20. He ovat työsuhteessa Tampereen kaupunkiin. Hiljaisemmilla äänestyspaikoilla on kaksi ja vilkkaimmilla useampia työntekijöitä.”

”Varsinaisena vaalipäivänä työssä on noin 680 vaalivirkailijaa, jotka ovat puolueiden luottamushenkilöitä. Jokaiselle äänestyspaikalle on varattu kymmenen henkeä. Vaalipäivänä äänestysaika on kello 9–20, eikä kukaan ei ole normaalitilanteessa paikalla koko aikaa.”

Kuinka pienellä määrällä vaalit saadaan järjestettyä?

”Ennakkoäänestyspaikalla on oltava vähintään kaksi vaalivirkailijaa. Vaalipäivän äänestyspaikalla on oltava vähintään kolme vaalivirkailijaa.”

”Tiukan paikan tullen henkilöstöä siirtyy toiselta äänestyspaikalta toiselle niin, että henkilöstöminimi täyttyy.”

Kuinka pitkään koronatauti on ollut suunnitelmissa mukana?

”Tilannetta helpottaa, että aluevaalit ovat toiset vaalit koronapandemian aikana. Nykyiset turvatoimet perustuvat kesän 2021 kuntavaaleissa saatuihin kokemuksiin. Jo silloin tehtiin suunnitelmat pahimman varalle.”

Onko äänestäminen turvallista?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa. Tartuntariskiä minimoi, että äänestystilanne on lyhyt. Vaalivirkailijoiden ja äänestäjien tulee kuitenkin muistaa noudattaa äänestyspaikalla suojatoimenpiteitä.

Koronapassia ei äänestyspaikalla kysytä, koska äänestäminen on jokaisen äänioikeutetun lakisääteinen oikeus.