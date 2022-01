Nuorten walk in -terapia Tampereen Vanhassa kirkossa jatkuu ainakin kesään saakka: ”Ei terapioiden ruuhka ole koronasta johtuva juttu”

Tampereen seurakunnat, YAD ry ja Kirkkohallitus testaavat Tampereen Vanhassa kirkossa nuorille suunnattua walk in -lyhytterapiaa, jonka on tarkoitus jatkua ainakin koulujen viimeiselle viikolle saakka.

Tampereen Vanhassa kirkossa voi pistäytyä maanantaisin 16–30-vuotiaille nuorille suunnatussa walk in -terapiassa.

Tampereen seurakuntien, YAD ry:n ja Kirkkohallituksen walk in -terapia Tampereen Vanhassa kirkossa jatkuu ainakin viimeiselle peruskoulujen viikolle saakka, kertoo Tampereen seurakuntien erityisnuorisotyön koordinaattori Tuomas Perkiö.

Kolmen toimijan yhteinen pilottikokeilu alkoi syyskuussa 2021, ja se on tarkoitettu 16–30 -vuotiaille nuorille aikuisille. Tähän mennessä se on kerännyt vaihtelevasti mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevia nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat halunneet tulla juttelemaan asioistaan ulkopuolisen kanssa.

Perkiön mukaan maanantaisin kello 12–19 järjestettävää keskusteluapua voidaan tarjota 12 henkilölle päivässä, ja tähän mennessä se on riittänyt hyvin. Aukioloaikaa on alun jälkeen myöhennetty siksi, että ensimmäiset kävijät tulivat yleensä vasta puolen päivän jälkeen.

Osa kävijöistä on Perkiön mukaan käynyt muutaman kerran, osa vain kerran.

”Olisikohan suurin kävijämäärä ollut kahdeksan”, hän sanoo. ”Pienin on ehkä on ollut yksi tai kaksi.”

Vanhassa kirkossa on kaksi vastaanottohuonetta, joissa 16–30-vuotiaat nuoret voivat käydä juttelemassa asioistaan kutsumanimellä tai nimimerkillä. Matalan kynnyksen terapia on ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, jossa nuori voi kävellä paikalle ilman ajanvarausta. Perkiö toivoo, että sitä pystytään jatkamaan myös kesän ajan.

Palvelu on nuorille ilmainen. Keskusteluapua tarjoavat terapeutit ovat ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja, jotka työskentelevät joko Tampereen seurakunnilla tai YAD ry:ssä.

”Pitkään on mietitty, mikä voisi olla seurakuntien tapa ja mahdollisuus auttaa mielenterveysongelmien kanssa painivia ihmisiä. Ei terapioiden ruuhka ja mielenterveyspalveluiden tarve ole koronasta johtuva juttu, vaan se on ollut jo pitkään nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla ilmoilla. Kysyntä on suurempi kuin tarjonta”, Perkiö sanoo.

Kokeilun tuloksia arvioidaan loppukeväästä 2022. Jos palvelulle on tarvetta, sitä voidaan Tampereen seurakuntien mukaan laajentaa myös muihin kaupunginosiin.

Oikaisu 11.1.2022 kello 9.23: Jutussa oli aiemmin, että walk in -terapia on avoinna kello 10–17. Sen aukioloajat ovat avaamisen jälkeen muuttuneet, ja nykyinen aukioloaika on 12–19.