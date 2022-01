Varas vei veneen, jolla Näsijärven saarien retkeilypaikkoja on pidetty kunnossa – Aluehuoltaja: ”Olemme kovassa pulassa"

Tampereen seudun alueen saarissa sijaitsevien retkeilypaikkojen kunnossapidossa apuna käytetty vene ja siinä kiinni ollut perämoottori varastettiin välipäivinä Tampereen Lentävänniemestä.

Tampereen ja lähialueiden saarien ja niiden retkeilypaikkojen kunnossapidossa käytetty pulpettivene ja perämoottori lähtivät varkaiden matkaan välipäivinä. Samoin varastettiin traileri, jonka kyydissä vene oli.

Vene ja traileri varastettiin Pikkusaarenkujan ja Lentävänniemenkadun risteyksestä 26. joulukuuta ja 30. joulukuuta välisenä aikana. Joulukuun alussa paikalle tuotu vene odotti siirtoa talvisäilytyspaikkaan.

Varastettu vene kuuluu Pidä saaristo siistinä ry:lle. Veneen avulla on pidetty huolta esimerkiksi Näsijärven saarien siisteydestä sekä huolehdittu esimerkiksi tulipaikkojen rakentamisesta sekä puuhuollosta.

Yhdistyksen aluehuoltaja Mako Kelokaski kertoo tehneensä asiasta rikosilmoituksen.

Kelokaski kertoo, että vaikka veneessä olevat teippaukset on mahdollista irrottaa teräsharjalla, on hän tehnyt veneeseen paljon sellaisia korjauksia ja muutoksia, joista se on helposti tunnistettavissa, vaikka teippauksia ei olisi.

Kelokaski on tilanteesta harmissaan.

”Kun työkalu, jolla saariin pääsee on viety, olemme kovassa pulassa. Etenkin siinä vaiheessa, kun kausi jälleen huhtikuussa käynnistyy.”

Kelokaski toivoo, että varastettu vene sekä traileri löytyisivät, sillä muuten edessä on uuden hankkiminen ja se vie luonnollisesti yhdistyksen varoja.

Varastetulla veneellä on kuljetettu lähisaariin myös polttopuita retkeilijöitä varten. Mako Kelokaski toivoo, että vene löytyisi pian, jotta saarien huoltotöitä olisi mahdollista jatkaa heti huhtikuussa, kun kausi käynnistyy.