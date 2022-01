Kiskoille jäänyt auto pysäytti ratikkaliikenteen Hervannassa – tällaisia ongelmia lumi on tänä talvena aiheuttanut ratikalle

Kadun varsiin pysäköidyt autot ja bussit voivat jäädä ratikan tielle, jos ne eivät pääse pysäköimään tarpeeksi sivuun ruudussa olevan lumen takia.

Tampereella ratikkaliikenne linjalla 3 oli sunnuntaina puolenpäivän aikaan hetken aikaa poikki. Nysse-kertoi verkkosivuillaan syyn olevan ”este kiskoilla”. Henkilöauto oli ajanut kiskoille Hervanassa lähellä Kampuksen ratikkapysäkkiä.

Auto saatiin hinattua pois kiskoilta nopeasti. Ratikkaliikenne on palautunut normaaliksi.

Tampereen ratikan operatiivinen päällikkö Vesa Rauhala VR:ltä kertoo, että luminen talvi ei ole sujunut ratikan osalta täysin ilman ongelmia. Itse ratikalle lumesta ei ole haittaa, mutta häiriötilanteet syntyvät, kun lumen takia jotain jää ratikan tielle.

Ahtaita paikkoja

Esimerkiksi kadun varsille pysäköidyt autot voivat jäädä ratikan tielle, jos niitä ei parkkiruudussa olevan lumen vuoksi päästä pysäköimään tarpeeksi sivuun.

”On muutama kohta, esimerkiksi Insinöörinkadulla, missä on muutama kadunvarsi­pysäköintipaikka, ja kun pysäköinti­ruuduissa on lunta, auto ei pääse tarpeeksi sivuun. Siinä on ollut ahtaita paikkoja ratikalla kulkea ohi. Käsittääkseni joku auto on jouduttu siirtämään tällaisessa tilanteessa", Rauhala kertoo.

”Sama on Hämeenkadulla olevien jakeluautojen taskujen kanssa. Jos pysäkki­taskussa on lunta niin jakeluautot eivät pääse tarpeeksi sivuun”, Rauhala kertoo ja sanoo, ettei muista viime viikoilta tapausta, jossa haittaa olisi ollut juuri jakeluautosta.

Rauhalan mukaan myös bussipysäkeillä oleva lumi voi aiheuttaa ratikalle ongelmia. Jos bussi ei pääse tarpeeksi sivuun lumiongelman takia, se saattaa jäädä liian lähelle kiskoa. ”Viikko sitten Hervannassa oli juuri tämmöinen, että bussi ei ollut päässyt lumen takia tarpeeksi sivuun, niin ratikka osui sitten ja tuli pieni naarmu.”

Tilanteissa ratkaisu on, että ratikan tiellä oleva auto siirretään pois. ”Eipä siinä oikein muuta ole. Yritetään tavoitella, onko kuljettaja siinä lähellä, että pääsisikö hän siirtämään, tai sitten pahimmassa tapauksessa kunnossapito-­organisaatio siirtää auton sivuun.”

Lunta vaihteilla

Runsas lumi saattaa myös tamppautua ratikkakiskon vaihteille. Rauhalan mukaan tällaisia kohtia on esimerkiksi Hämeenkadulla. Näissä tapauksissa ratikan kunnossapito käy harjaamassa vaihteet puhtaaksi tavallista useammin.

”Ne eivät ole kauheasti häirinneet liikennettä, kunnossapito hoitaa kyllä ne. Ilmoitamme sitten, jos on sellaisia vaihteita joissa on ongelmia kääntymisessä.”