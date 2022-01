Tampere ilmoitti koulujen lähiopetuksen jatkamisesta jo ennen hallituksen suositusta, perheitä haluttiin tiedottaa mahdollisimman ajoissa: ”Etäopetus on poikkeuksellinen tilanne”

Kouluihin palataan laajasti Tampereella maanantaina 10. tammikuuta. Tampereen koulut ja oppilaitokset aloittavat kevätlukukautensa lähiopetuksessa.

Perusopetuksen kaikkien vuosiluokkien samoin kuin lukioiden sekä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun kevätlukukausi käynnistyy lähiopetuksena. Tampereen kaupunki tiedotti asiasta perjantaina. Pääosin koulut alkavat maanantaina 10. tammikuuta.

Kaupunki teki päätöksensä lähiopetuksesta jo ennen kuin hallituksen koronaministeriryhmä oli ehtinyt antaa omaa valtakunnallista suositustaan koulunkäynnin järjestämisestä joululomien jälkeen.

Tampereen sivistyspalvelujohtaja Lauri Savisaari sanoo, että vaikka koronatartuntoja tulisi paljon nykyistä enemmän tai koronaministeriryhmä sanoisi mitä tahansa, maanantaina Tampereella opettajat ja oppilaat palaavat joululomalta lähiopetukseen kouluihin.

Savisaari vakuuttaa, että vaikka koronatilanne muuttuisi tai hallitus antaisi uusia suosituksia, ainakin ensimmäiset koulupäivät pysytään lähiopetuksessa, ellei aluehallintovirasto tai tartuntatautiviranomainen määrää koulutiloja kokonaan suljettavaksi.

Etäopetuksesta tieto hyvissä ajoin

Sivistyspalvelujohtaja kertoo, että kaupunki linjasi asian odottamatta koronaministeriryhmän antamia suosituksia, koska kaupunki halusi, että koulujen henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat saavat tiedon lähiopetuksesta jo perjantaina iltapäivällä.

”Jos siirryttäisiin etäopetukseen, kaupunki kyllä informoisi siitä sitten ajoissa”, Savisaari lupaa.

”Etäopetuksen alkamisesta ei muutenkaan yksi viranomainen yksin päätä, vaan siinä kuullaan monia toimijoita, kuten kaupungin tartuntatautilääkäriä ja Pirkanmaan alueellista pandemiatyöryhmää. Siksi päätöstä etäopetukseen siirtymisestä ei pystytä tekemään ihan hetkessä”, sivistyspalvelujohtaja jatkaa.

Savisaaren mukaan ei ole sellaista tietoa, jonka perusteella Tampereella pitäisi päättää etäopetukseen siirtymisestä. Kaupungin tartuntatautilääkäri ei ole suositellut koulujen etäopetusta.

”Etäopetus on poikkeuksellinen tilanne, ja siihen siirtymiseen tarvitaan perusteltu syy”, Savisaari sanoo.

Varotoimet jatkuvat

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti kouluissa tulee käyttää maskia sisätiloissa neljännestä luokasta ylöspäin.

"Koronaepidemian leviämisen estämiseksi kouluissa noudatetaan edelleen varotoimia ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, riittävistä turvaväleistä ja maskien käytöstä. Välitunteja ja ruokailuja porrastetaan ja koulujen toiminnassa suositaan pienryhmiä”, Tampereen kaupungin tiedotteessa todetaan.

Samat terveysturvallisuussuositukset ja -toimenpiteet koskevat myös toista astetta.

Kaupunki seuraa epidemiatilannetta

Tampereen kaupunki muistuttaa, että se seuraa epidemiatilanteen kehittymistä tarkasti terveydenviranomaisten kanssa. Muutoksia tehdään opetuksen järjestämiseen, jos tilanne niin vaatii. Päätöksen opetuksen järjestämisestä tekevät kunnat ja paikalliset terveysviranomaiset.

Maan johdon on määrä kertoa vielä perjantaina oma kantansa lähi- ja etäopetuksesta maanlaajuisesti. Kyse on suosituksesta. Hallitus on ollut erimielinen siitä, pitäisikö kouluissa palata arkeen lähi- vai etämuodossa.

Tampere teki päätöksensä opetuksen järjestämisestä ennen kuin hallitus oli saanut valmiiksi omaa kantaansa. Etäopetukseen siirtymistä on kritisoitu laajasti. Toisaalta esimerkiksi opettajien ammattijärjestö OAJ on kannattanut ehdotusta etäopiskeluun siirtymisestä.

Keskustelu etäopetuksesta alkoi tällä viikolla, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ilmoitti, että se kannattaa etäopetukseen siirtymistä joululomien jälkeen.

Päivitys 7.1.2022 kello 18.10: Lisätty Lauri Savisaaren kommentit.