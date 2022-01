Kiinteistöyhtiö suunnittelee lisärakentamista historiallisen torpan tontille Tampereella – alueen vanhin talo halutaan suojella

Invilla oy aikoo rakentaa Tampereen Tahmelassa sijaitsevalle kulmatontille kaksi uutta omakotitaloa ja korjata vanhat rakennukset. Poikkeamislupahakemus tulee Tampereen yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi lähiaikoina.

Yli satavuotiaan Tahmelan torpan tontille Hirvikadun ja Selininkadun kulmaukseen Tampereen Tahmelassa suunnitellaan lisärakentamista. Rakentamisen tarvitaan poikkeamislupa, jota hakee Invilla oy. Yhtiön päätoimialana on kiinteistövuokraus.

”Tontille on suunnitteilla kaksi uutta omakotitaloa ja nykyiset rakennukset korjataan. Suunnitelmia on tehty yhdessä kaupungin kaavoituksen kanssa”, kertoo Invillan toimitusjohtaja Petri Uitus.

Uituksen mukaan uudisrakennusten neliömäärät ja muut yksityiskohdat käyvät ilmi lupahakemuksesta, joka tulee yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi lähiaikoina.

Tahmelan torppa sijaitsee kaupungin vuokratontilla.

Historiallinen rakennus

Todennäköisesti 1870-luvulla rakennettu, Pispan taloon aikoinaan kuulunut Tahmelan torppa on Pispalan vanhin asuinrakennus, joka on antanut nimen koko Tahmelan kaupunginosalle. Tontilla osoitteessa Selininkatu 3 sijaitsee nykyisin vihreä mansardikattoinen rakennus, joka on laajennettu Tahmelan torpasta. Laajennustyöt on tehty kolmessa osassa eri vuosikymmenillä.

Tontilla on myös pienempi huvilatyylinen, vihreäsävyinen asuinrakennus, joka on peräisin 1910-luvulta.

Pispalan asukasyhdistys on tehnyt Pirkanmaan ely-keskukselle rakennussuojeluesityksen tontin talojen suojelemiseksi.

”Museovirasto on käynyt silmämääräisesti arvioimassa rakennukset, ja niiden pitäisi olla korjattavissa. Tarkemmat tutkimukset tehdään ennen kunnostamisen aloittamista. Tulevassa poikkeamisluvassa ne esitetään suojeltaviksi”, Uitus toteaa.

Lisäksi tontilla on ilmeisesti 1950-luvulla rakennettu autotallirakennus, joka tullaan purkamaan.

Pispalan asemakaavoja ollaan parhaillaan uusimassa, mutta kyseinen tontti ei kuulu suunnittelualueeseen.