Vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajien pitää ilmoittaa lapsensa esikouluun 23. tammikuuta mennessä. Myös haku pikkukoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoihin alkoi.

Aamulehti

Ensi syksynä esiopetuksen aloittavien lasten ilmoittautuminen on alkanut Tampereella.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 23. tammikuuta mennessä Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Esiopetukseen ilmoittautuminen koskee vuonna 2016 syntyneitä lapsia. Kaupunki kertoo, että lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Esiopetusta annetaan kaupungin ylläpitämissä kouluissa tai päiväkodeissa sekä joissakin yksityisissä kouluissa ja päiväkodeissa.

Jos lapselle haetaan paikkaa yksityiseen esiopetukseen, hakijan pitää täyttää myös järjestäjän oma lomake. Perusopetuksen järjestämään kaksikieliseen esiopetukseen haetaan omalla lomakkeella kaupungin verkkosivujen kautta.

Myös haku aamu- ja iltapäivätoimintaan alkoi

Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ensi lukuvuodeksi 2022–2023 on alkanut Tampereella. Haku koskee tällä hetkellä esiopetuksessa olevia lapsia, jotka aloittavat koulun elokuussa 2022. Lisäksi haku koskee nykyisiä ensimmäisen luokan oppilaita, jotka siirtyvät toiselle luokalle elokuussa 2022. Paikkaa tulee hakea 23. tammikuuta mennessä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi hakea, jos molemmat vanhemmat ovat töissä tai opiskelemassa. Paikka voidaan myöntää lapselle myös erityisestä syystä. Muu erityinen syy tarkoittaa perheen tai lapsen perusteltua tarvetta, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Iltapäivätoimintaa on tarjolla koulutuntien jälkeen kello 12–17. Osassa ryhmistä on tarjolla myös aamutoimintaa kello 8–10, jos sille on riittävästi kysyntää.

Perhe voi valita aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimäärän kolmesta eri vaihtoehdosta: 1–3 tuntia, 3–4,5 tuntia tai 4,5–6 tuntia päivässä. Toimintamaksut määräytyvät valitun vaihtoehdon mukaan. Niissä ryhmissä, joissa on aamutoimintaa, tunnit voidaan jakaa aamun ja iltapäivän kesken niin, ettei perheen valitsema enimmäistuntimäärä ylity.

Toimintaan haetaan Wilma-järjestelmän kautta. Lisätietoja ja linkki Wilma-järjestelmään löytyvät Tampereen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan verkkosivuilta.