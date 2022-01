Liikenteen ohjaus muuttuu kahdessa paikassa Tampereella – syynä ratikan kohtaamat vaaratilanteet

Mitä? Näin varova-valo poikkeaa normaalista liikennevalosta

Kun ratikkaa ei ole lähettyvillä, valo on pimeänä.

Ratikan lähestyessä valo alkaa vilkuttaa punaista ja silloin on pysähdyttävä odottamaan.

Valo vaihtuu punaiseksi, kun ratikka on kohdalla. Silloin raitiotietä ei saa ylittää

Ratikan ohitettua ylityspaikan tai suojatien, valo vilkuttaa hetken, kunnes se sammuu ja ylitys ratikan osalta on turvallista. Sekaliikennekaduilla on aina varmistuttava myös siitä, että ylitys on autoliikenteen puolesta turvallista.

Näitä varoitusvaloja asennetaan Lääkärintien ylityskohdan molemmin puolin. Ratikalle tai autoliikenteelle ei Taysin alueella ole lisätty opastimia.