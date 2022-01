Uusia latuja avattu Tampereella kilometrikaupalla: Täällä pääsee jo hiihtämään

Alkuviikosta satanut pakkaslumi on pehmeää höttöä, joka luistaa koneiden alta ja vaatii kovettumista, ennen kuin tuloksena on kestävä ladunpohja.

Alkuviikon runsaan lumentulon ansiosta Tampereella on saatu avattua käyttöön uusia latuja eri puolilla kaupunkia. Siinä missä vielä viikko sitten hiihtämään pääsi vain Kaupin tykkilumiladulla, nyt valmista baanaa löytyy jo kilometrikaupalla paitsi Kauppi–Niihaman maastosta myös Kaukajärven, Vehmaisten, Atalan ja Hervannan suunnalta sekä Lamminpäästä.

”Luntahan on taivaalta tullut ja tulee koko ajan lisää, joten keskiviikkona latutilanne on jo selvästi parempi”, kaupungin liikuntapalveluiden rakennusmestari Pasi Lähteenmäki kertoi tiistaina puolilta päivin.

Ongelmana on nyt se, että alkuviikosta satanut pakkaslumi on pehmeää höttöä. ”Sen täytyisi vähän kovettua, jotta latualueesta tulee parempi sekä latukoneille että hiihtäjille.”

Ulkoilureittien pinnat ja mäet ovat nyt olleet jäässä, jolloin lumi helposti luistaa latukoneen alta. ”Suojalumi pitäisi ladunpohjana paremmin, mutta kyllä se helpottuu, kun reitti on saatu pohjattua. Metsäisillä osuuksilla lunta on myös paikoin niukasti, joten ladut eivät vielä ihan joka paikassa ole priimaa.”

Latujen tekeminen ja kunnostaminen jatkuvat täydellä höyryllä keskiviikkona, kun lumisade on loppunut. Kun kaikki ladut on saatu kuntoon, Tampereella on Lähteenmäen mukaan lähes 90 kilometriä valaistua latua. ”Sitä ei ihan hetkessä tehdä.”

Täällä pääsee jo hiihtämään (tilanne tiistaina puolilta päivin):

Hallila vapaa/perinteinen 0,4 km, valaistu. Kunto hyvä.

Hervanta-Lukonmäki vapaa/perinteinen, 1,6 km, valaistu. Kunto hyvä.

Suolijärvi vapaa/perinteinen 4,3 km, valaistu. Kunto hyvä.

Suolijärvi-Koivistonkylä vapaa/perinteinen, 5,4 km, valaistu. Kunto hyvä.

Isolammi vapaa/perinteinen 1,5 km, valaistu. Kunto tyydyttävä.

Kaukajärvi-Kangasala (Vehmaisten maja) vapaa/perinteinen 5,4 km, valaistu.

Tykkilumilatu (Kauppi), vapaa/perinteinen 4,5 km, valaistu. Kunto hyvä.

Atala-Olkahinen-Leinola kunto tyydyttävä. Ei muita tietoja.

Kauppi-Niihama vapaa/perinteinen 5 km, valaistu. Kunto hyvä.

Niihama-Atala vapaa/perinteinen 3 km, valaistu. Kunto hyvä.

Kolmonen (Kauppi) vapaa/perinteinen 2,6 km, valaistu. Kunto hyvä.

Mannerheiminkallio-Linnainmaan koulu vapaa/perinteinen 1 km, valaistu. Reitti pohjattu, ei latu-uraa.

Mannerheiminkallio vapaa/perinteinen 1,5 km, valaistu. Reitti pohjattu, ei latu-uraa.

SM-vitonen (Kauppi) vapaa/perinteinen 5,8 km, valaistu. Kunto tyydyttävä.

Tuomikallio (Kauppi) vapaa/perinteinen 2,5 km, valaistu. Kunto hyvä.

Vesitorni (Kauppi) vapaa/perinteinen 3 km, valaistu. Reitti pohjattu, ei latu-uraa.

Horha (Lamminpää) vapaa/perinteinen 2,7 km, valaistu. Kunto tyydyttävä.

Lamminpään urheilumaja–Mastontie vapaa/perinteinen 2,4 km, valaistu. Kunto hyvä.

Horha-Myllypuro vapaa/perinteinen 4 km, valaistu. Kunto heikko.

Tesoma-Horha vapaa/perinteinen 2,9 km, valaistu. Kunto heikko.

Vitonen (Lamminpää) vapaa/perinteinen 3,9 km, valaistu. Ei kunnostettu.

Peltolammi vapaa/perinteinen 2,2 km, valaistu. Kunto heikko.

Peltolammi-Multisilta vapaa/perinteinen 0,4 km, valaistu. Kunto heikko.

Pyynikki vapaa/perinteinen 1,6 km, valaistu. Kunto heikko.

Teerivuori (Kalkku) vapaa/perinteinen 1,2 km, valaistu. Ei kunnostettu.

Kämmenniemi (Teisko) vapaa/perinteinen 2,3 km, valaistu. Kunto heikko.