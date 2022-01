Kokemusta pandemia-ajan vaaleista saatiin jo kesäkuun kuntavaaleista. Koronatilanne on nyt pahempi, mutta rokotuskattavuus parempi kuin viime kesänä. Tässä jutussa on koottu ohjeet terveysturvalliseen äänestämiseen myös poikkeustilanteissa.

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23. tammikuuta keskellä koko ajan pahenevaa koronatilannetta. Vaalien ennakkoäänestys alkaa 12. tammikuuta.

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaavat kuntien keskusvaalilautakunnat.

”Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat hyvin ohjeistaneet, miten vaalit voidaan järjestää terveysturvallisesti”, Tampereen keskusvaalilautakunnan sihteeri, juristi Katja Korhonen toteaa.

Kokemusta pandemia-ajan vaaleista saatiin jo kesäkuun kuntavaaleista.

”Nämä ovat jo toiset vaalit, jotka järjestetään koronan keskellä. Tautitilanne on pahempi kuin kuntavaalien aikaan, mutta rokotuskattavuus on nyt parempi kuin kesäkuussa.”

THL: Vähäinen riski

THL:n arvioiden mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa. Vaikka koronan tartuntamäärät ovat nyt ennätystasolla, kaikki halukkaat äänioikeutetut ovat jo ehtineet saada vähintään kaksi koronarokoteannosta, osa jo kolmannenkin. Rokotteet suojaavat hyvin varsinkin koronataudin vakavaa muotoa vastaan.

Aluevaalien terveysturvallisuustoimet pohjautuvat kuntavaaleista saatuihin kokemuksiin. ”Kyse on tutuista perusasioista. Ensimmäinen ohje äänestäjille on, että sairaana ei pidä lähteä äänestämään.”

Jos potee minkäänlaisia hengitystieoireita, pitää odottaa niiden paranemista, ennen kuin menee ennakkoäänestämään.

”Jos on lääkärin määräämässä eristyksessä tai karanteenissa koronan vuoksi, äänestys voi tulla kyseeseen vaalipäivänä ulkoäänestyksenä tai tietyin edellytyksin kotiäänestyksenä.”

Kun tullaan äänestyspaikalle, on tärkeää pitää riittävä etäisyys muihin ihmisiin, käyttää kasvomaskia tai -visiiriä ja huolehtia käsien puhtaudesta. ”Äänestyspaikoilla on käsihuuhdetta tarjolla ja sitä tulisi käyttää. Äänestäjä voi halutessaan tuoda myös oman kynän mukanaan.”

Laitoksissa ja kotona

Jos koronapositiivinen henkilö on hoidossa sairaalan infektio-osastolla, tilanne arvioidaan ja äänestämisen käytännön järjestelyistä sovitaan henkilökunnan kanssa.

”Laitosäänestyksessä vaalitoimikunta kiertää ennakkoäänestysaikana laitokset, joissa äänestys on mahdollista toteuttaa.”

Äänestyksen vastaanottajille on annettu ohjeistus suojautumisesta ja suojavarusteista. ”Suojausta käytetään myös kotiäänestyksessä, jos äänestys otetaan vastaan eristyksessä tai karanteenissa olevalta.”

Kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa olevat vanhukset voivat äänestää ennakkoon kotonaan. Siihen on oikeus, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. Äänestäjän luokse saapuu sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänen vastaan.

Virkailijoita hyvin

Koronavirustilanne voi olla erilainen eri puolilla maata. Vaalitehtävissä noudatetaan siksi paikallisten viranomaisten suosituksia esimerkiksi maskien käytössä. Pirkanmaalla on voimassa laaja maskisuositus.

Aluevaaleja järjestää Tampereella vajaa tuhat henkeä. Korhosen mukaan vaalitehtäviin on saatu hyvin väkeä. ”Kuntavaaleista on sen verran vähän aikaa, että saimme paljon samoja vaalivirkailijoita, mikä on tietysti etu näin erityistilanteessa. Heillä on korona-asiat jo valmiiksi hallussa.”

Vaalitehtävissä työskentelevät eivät kuitenkaan saa kolmatta rokotusta nopeutetulla aikataululla.

”Nythän Tampereella on kuitenkin onneksi se tilanne, että kolmannen rokoteajan voi varata, kun edellisestä rokotteesta on viisi kuukautta.”

