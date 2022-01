Kaikki Tampereen 70 aurauskonetta hääräävät ympäri kaupunkia täyttä häkää – uuteen lumisateeseen on varauduttu: ”Työt jatkuvat ensi yönä”

Tampereella satoi sunnuntaina jopa yli 10 senttiä lunta. Tampereen Infra oy:n työpäällikön mukaan kaupungissa oli auraamattomia alueita vielä ennen kello 10:tä maanantaiaamuna. Auraustöitä jatketaan myös tulevana yönä.

Tampereella herättiin maanantaiaamuna lumisiin maisemiin. Lunta tuprutti sunnuntai-illan ja yön aikana paikoin jopa yli 10 senttiä. Lumen syvyys on Ilmatieteen laitoksen mukaan tällä hetkellä 20–27 senttimetriä.

Tampereen Infra oy:n liikennealueiden kunnossapidon vs. työpäällikkö Reijo Lahtinen kertoo ennen kello 10:tä, että aamun ruuhkia on saatu jo purettua, mutta auraustöitä tehdään edelleen. ”Siivoamista riittää. Siellä on lähdetty aikaisemmin töihin, ja työt jatkuvat ensi yönä.”

Lahtisen mukaan aurauskoneet lähtivät liikkeelle jo puolenyön aikaan. ”Koko yö on aurattu. Kello 2–3 aikaan tuli lisää porukkaa töihin.”

Lahtisen mukaan kaupungilla on malli, jossa puolet on kaupungin omia työntekijöitä ja puolet urakoitsijoita. Heihin kuuluu sekä tuntiurakoitsijat että suorat urakoitsijat, jotka lähtevät liikkeelle sitten, kun senttimäärät ovat ylittyneet.

Asuntokatuja auraamatta

Maanantaiaamuna ennen kello 10:tä oli Lahtisen mukaan vielä auraamatta niin sanottuja kolmannen luokan aurauskohteita. Niillä Lahtinen tarkoittaa lähinnä asuntokatuja. ”Siivoamistöitä riittää edelleen paljon. Muodostuu sellaista pöperöä, jonka takia joudutaan vielä ensi yönäkin siivoilemaan.”

”Tänään ollaan niin pitkään, kun työaika antaa myöden. Sitten pidetään pieni huilitauko ja jatketaan taas. Tämän päivän aikana yritetään päästä kaikki paikat läpi.”

Uusi sadealue

Lahtisen mukaan kaikki kaupungin 70 aurauskonetta on parhaimmillaan käytössä ympäri kaupunkia. Lahtisen mukaan ihmisiltä on tullut jonkin verran palautetta, mutta ”ei mitään katastrofia”.

”Kyllä niihin [palautteisiin] on pystytty vastaamaan.”

Huomiseksi on luvattu vielä lisää lunta. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Nina Karuston mukaan tiistaina voi sataa paikoin ainakin 5–6 senttimetriä lunta.

Lahtisen mukaan uuteen sadealueeseen on varauduttu. ”Ensi yönä kun lähdetään siivoilemaan, varaudutaan siihen tulevaankin sateeseen, että tulee niitäkin siivottua siinä sitten.”

