Tampere

Täysin uusi asuinalue vetää nyt muuttajia Tampereella luonnon keskellä – Kaksi asiaa saa suitsutusta asukkailta: ”Tämä on mielettömän ihana paikka”

Aamulehti kysyi muuttajilta, millaista on asua uudella ja halutulla Hervantajärven alueella raitiotien päätepysäkin tuntumassa. Aluekehityksen asiantuntija Timo Aro arvioi, että Tampereen vetovoima muuttovoittokaupunkina jatkuu: "Kaupunki on onnistunut rakentamaan todella vahvan hymytyttö- tai hymypoikaimagon.” Hervanta on hänen mielestään kannustava esimerkki siitä, miten perinteinen lähiö voi uusiutua.

Hervantajärven ensimmäisissä kerrostaloissa Makkarajärvenkadun pohjoispuolella on jo asukkaita. Ratikan päätepysäkki näkyy puiden kohdalla kuvan oikeassa ylälaidassa. Kadun toiselle puolelle nousee rivi- ja omakotitaloja. Kaikilla Hervantajärveltä tarjolla olleilla omakotitonteilla on rakentajat.

Aamulehti Tampereen raitiotien päätepysäkki kiiltelee uutuuttaan kilpaa ympäröivien talojen kanssa Hervannassa. Hervantajärven uusi asuinalue nousee vauhdilla Makkarajärvenkadun ympärille. Lähes 3 000 asukkaalle tulee koteja kerrostaloihin, rivitaloihin ja omakotitaloihin luonnon keskelle. Ensimmäisistä valmistuneista kerrostaloista on vapaana vain Jatkeen rakentaman Heijastus-rakennuksen neljä asuntoa.