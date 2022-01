Main ContentPlaceholder

Tampere

Uusia kerrostaloja suunnitellaan nyt Eteläpuiston kupeessa sijaitsevaan kortteliin Tampereella – Kolme rakennusta aiotaan suojella, tällaiset ovat suunnitelmat ja vaihtoehdot

Kaupunki aikoo suojella kolme vanhan kulkutautisairaalan korttelin rakennusta ja rakentaa asuinkerrostaloja kehystämään pihaa. Korttelin tuleva täydennysrakentaminen on edennyt asemakaavan muutosehdotukseen. Pihan rakentamisesta on kaksi vaihtoehtoa. Se on tähän asti ollut kaupunkilaisten vapaa taiteen temmellyskenttä.

Tampereen kaupungilla on Eteläpuiston kulkutautisairaalan korttelin rakentamiseen kaksi vaihtoehtoa, Elämyskortteli ja Sukupolvikortteli. Pihalle on tulossa kerrostaloasuntoja länsilaidalle ja kuvan oikeaan alakulmaan.

Aamulehti Tampereen Eteläpuiston kulkutautisairaalan korttelin asemakaavamuutoksen viitesuunnitelma on nähtävillä. Kaupunki on laatinut pihaan kaksi vaihtoehtoa, Elämyskorttelin ja Sukupolvikorttelin. Kaupunki irrotti aiemmin kulkutautisairaalan ja De Gamlas Hemin korttelit Eteläpuiston kiistellystä asemakaavasta. De Gamlas Hemin pihaan on tulossa uusi koulu, ja kulkutautisairaalan kortteliin kaupunki suunnittelee asuinrakentamista.