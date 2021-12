Onnettomuus on sattunut Tampereella Hatanpään valtatiellä.

Hatanpään valtatiellä Tampereella on sattunut liikenneonnettomuus. Pirkanmaan pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta kello 15.21.

Ensitietojen mukaan onnettomuus on keskisuuri. Paikalle on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Paikalla on myös poliisi ja hinausauto.

Tämä on päivittyvä uutinen.